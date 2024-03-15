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Avuç Avuç Yiyoruz Ama Hiç Masum Değilmiş! Canan Karatay Uyardı: Meğer...

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen sağlık uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son açıklamasında, genellikle sağlıklı bir atıştırmalık olarak kabul edilen bir yemişin aslında sağlığımıza zarar verebileceğine dikkat çekti. Toplumun genelinde yaygın bir tüketim olan bu yemişin, aslında fındık, fıstık, ceviz gibi diğer sağlıklı alternatiflerin bulunduğu bir ortamda neden tercih edildiğini sorguladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 08:46
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Avuç Avuç Yiyoruz Ama Hiç Masum Değilmiş! Canan Karatay Uyardı: Meğer...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlığımız için dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Severek tükettiğimiz ve genellikle sağlıklı bir atıştırmalık olarak kabul ettiğimiz bir yemişin, aslında vücudumuza zararlı olabileceğini belirtti. Bu yemişi tüketenlerin dikkatli olması ve sağlıklı alternatiflere yönelmesi gerektiğini vurguladı. İşte sağlığınıza zarar veren o yemiş...

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Avuç Avuç Yiyoruz Ama Hiç Masum Değilmiş! Canan Karatay Uyardı: Meğer...

Dünya genelinde sevilen ve sıkça tüketilen kaju yemişi, sağlık alanında önemli bir uyarıya konu oldu. Ünlü kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle yurt dışından ithal edilen kajunun üzerine raf ömrünü uzatmak amacıyla bromür gazı sıkıldığını belirtti. Bu durumun, tüketicilerin büyük bir kısmının farkında olmadığı ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti.

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Avuç Avuç Yiyoruz Ama Hiç Masum Değilmiş! Canan Karatay Uyardı: Meğer...

Yerel Tüketim ve Mevsimsel Ürünlerin Önemi

Karatay, kaju gibi ürünlerin yerel olarak ve mevsimine uygun tüketilmesi gerektiğini vurgulayarak, ithal edilen ürünlerde kullanılan kimyasalların sağlığa olan olumsuz etkilerine işaret etti.

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Avuç Avuç Yiyoruz Ama Hiç Masum Değilmiş! Canan Karatay Uyardı: Meğer...

Brezilya ve Ukrayna gibi ülkelerden gelen kajunun, bromür gazı uygulamasıyla insan sağlığı için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

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Avuç Avuç Yiyoruz Ama Hiç Masum Değilmiş! Canan Karatay Uyardı: Meğer...

Alternatif Yerli Ürünlerin Değeri

Sağlıklı beslenme konusunda hassas tavsiyeleriyle tanınan Karatay, neden kaju gibi ithal yemişlere yönelmek yerine fındık, fıstık ve ceviz gibi yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.