Avuç Avuç Yiyoruz Ama Hiç Masum Değilmiş! Canan Karatay Uyardı: Meğer...

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen sağlık uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son açıklamasında, genellikle sağlıklı bir atıştırmalık olarak kabul edilen bir yemişin aslında sağlığımıza zarar verebileceğine dikkat çekti. Toplumun genelinde yaygın bir tüketim olan bu yemişin, aslında fındık, fıstık, ceviz gibi diğer sağlıklı alternatiflerin bulunduğu bir ortamda neden tercih edildiğini sorguladı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 08:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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