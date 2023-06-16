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Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak! Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü!
Kemik erimesi hastalığı günümüzde giderek yaygınlaşmaya başlarken asırlar öncesinden şifa formülü geldi. Özellikle kadınlarda görülen kemik erimesi için Mimar Sinan ve İbn-i Sina kalsiyum depolarınızı adeta doldurup taşıracak besini asırlar önce açıkladı. İşte Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın gözde besini...