Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak! Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü!

Mimar Sinan ve İbn-i Sina tarafından önerilen deve kuşu yumurtasının hiç bilmediğiniz faydaları sizi şaşırtacak. Tam bir kalsiyum deposu olan deve kuşu yumurtasını asırlar öncesinden önerdiler. Kemik, ağız içi yarası hatta diş çürüklerine dahi adeta şifa dağıtıyor. Hem size iyi gelecek hem de doğru kullanımda hayatınızı kolaylaştıracak. İşte Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın gözde besini deve kuşu yumurtasının faydaları...