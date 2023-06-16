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Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak! Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü!

Kemik erimesi hastalığı günümüzde giderek yaygınlaşmaya başlarken asırlar öncesinden şifa formülü geldi. Özellikle kadınlarda görülen kemik erimesi için Mimar Sinan ve İbn-i Sina kalsiyum depolarınızı adeta doldurup taşıracak besini asırlar önce açıkladı. İşte Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın gözde besini...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 08:09
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Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak! Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü!

Mimar Sinan ve İbn-i Sina tarafından önerilen deve kuşu yumurtasının hiç bilmediğiniz faydaları sizi şaşırtacak. Tam bir kalsiyum deposu olan deve kuşu yumurtasını asırlar öncesinden önerdiler. Kemik, ağız içi yarası hatta diş çürüklerine dahi adeta şifa dağıtıyor. Hem size iyi gelecek hem de doğru kullanımda hayatınızı kolaylaştıracak. İşte Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın gözde besini deve kuşu yumurtasının faydaları...

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Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak! Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü!

Yapıtlarıyla yüzyıllardır kendinden söz ettiren Mimar Sinan'ın inşaatlarda kullandığı temel malzeme deve kuşu yumurtasıdır. Öte yandan deve kuşu yumurtası İbn-i Sina'nın da radarındaydı.

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Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak! Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü!

Çünkü İbn-i Sina güçlü bir kalsiyum kaynağı olan deve kuşu yumurtasının kemik erimesine iyi geldiğini keşfetmişti. Mimar Sinan ve İbn-i Sİna gibi ünlü isimlerin hedefinde olan deve kuşu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

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Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak! Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü!

DEVE KUŞU YUMURTASININ FAYDALARI NELERDİR?

* Deve kuşu yumurtasının kabuğu eski yüzyılların kadınları tarafından takı yapılan bir malzeme olarak kullanılırdı.

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Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak! Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü!

* Yumurtanın kabukları aynı zamanda güzellik malzemesi olarak da kullanılırdı. Ciltteki yüzeysel enfeksiyon oranını azaltan deve kuşu yumurta kabukları daha beyaz ve parlak bir cilt sağlardı.