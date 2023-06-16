Evde ilaçsız Çürük, 20’lik, Apseli diş Ağrısına 3’lü şifa reçetesi! İbrahim Saraçoğlu kürü ağrılarınızı bıçak gibi kesip atacak!

Öncelikle diş ağrısının kaynağının tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için mutlaka alternatif tedavilere yönelmeden önce doktor görüşü almak, doktorun tavsiye ettiği tedavi yöntemlerini uygulamak gerekmektedir. Örneğin; diş eti çekilmesi varsa bu duruma mutlaka bir diş hekiminin müdahalesi gerekmektedir. Açık yüzeyler dolgu ya da protezlerle kapatılabilir. Doktorun onay vermesi halinde ilaç tedavisine ek olarak bitkisel tedavi yöntemleri denenebilir. Bu şekilde rahatlama sağlanacaktır. İşte o yöntemlerden bir kaçı!