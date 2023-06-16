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Haberler Galeri Evde ilaçsız Çürük, 20'lik, Apseli diş Ağrısına 3'lü şifa reçetesi! İbrahim Saraçoğlu kürü ağrılarınızı bıçak gibi kesip atacak!

Evde ilaçsız Çürük, 20'lik, Apseli diş Ağrısına 3'lü şifa reçetesi! İbrahim Saraçoğlu kürü ağrılarınızı bıçak gibi kesip atacak!

Diş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabı merak ediliyor. Günümüzde sıklıkla rastalanan diş problemlerinin en büyük sorunu çekilmez ağrılara neden olması. O anda doktora gitme imkanı bulamayanlar için evde ilaçsız ağrı kesici 3 şifa reçetesi çıktı. İşte diş ağrılarınızı bıçak gibi kesip atacak formüller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 08:31
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Evde ilaçsız Çürük, 20’lik, Apseli diş Ağrısına 3’lü şifa reçetesi! İbrahim Saraçoğlu kürü ağrılarınızı bıçak gibi kesip atacak!

Diş ağrısı sıklıkla karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alıyor. 20'lik, apseli, dolgulu, çürük diş ağrılarına kimyasal kullanmadan ya da ilk olarak ilaçlara sarılmadan çözmenin bazı yolları var. Evde ilaçsız ağrısız bu 3'lü formül diş ağrılarınızı söküp atacak. İşte şifa reçetesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde ilaçsız Çürük, 20’lik, Apseli diş Ağrısına 3’lü şifa reçetesi! İbrahim Saraçoğlu kürü ağrılarınızı bıçak gibi kesip atacak!

Öncelikle diş ağrısının kaynağının tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için mutlaka alternatif tedavilere yönelmeden önce doktor görüşü almak, doktorun tavsiye ettiği tedavi yöntemlerini uygulamak gerekmektedir. Örneğin; diş eti çekilmesi varsa bu duruma mutlaka bir diş hekiminin müdahalesi gerekmektedir. Açık yüzeyler dolgu ya da protezlerle kapatılabilir. Doktorun onay vermesi halinde ilaç tedavisine ek olarak bitkisel tedavi yöntemleri denenebilir. Bu şekilde rahatlama sağlanacaktır. İşte o yöntemlerden bir kaçı!

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Evde ilaçsız Çürük, 20’lik, Apseli diş Ağrısına 3’lü şifa reçetesi! İbrahim Saraçoğlu kürü ağrılarınızı bıçak gibi kesip atacak!

Tuzlu su ile gargara

Diş ağrısına evde yapılacak yöntemlerden bir tanesi de ılık tuzlu su ile gargara yapmaktır. Ya da yumuşak bir diş fırçası ile diş etleri dairesel hareketler ile temizlenebilir.

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Evde ilaçsız Çürük, 20’lik, Apseli diş Ağrısına 3’lü şifa reçetesi! İbrahim Saraçoğlu kürü ağrılarınızı bıçak gibi kesip atacak!

Karbonat

Karbonatı içme suyuyla macun haline getirerek bölgeye uygulamak kısa süre de olsa iyileşme sağlar.

Sarımsak

Ezilmiş sarımsağı çürük ya da ağrıyan dişe uygulamak da ağrıyı geçici süreliğine de olsa hafifletmektedir.

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Evde ilaçsız Çürük, 20’lik, Apseli diş Ağrısına 3’lü şifa reçetesi! İbrahim Saraçoğlu kürü ağrılarınızı bıçak gibi kesip atacak!

Diş Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Diş ağrısının birden fazla sebebi olabilir. Tedavi için mutlaka doktora gidilmeli ve muayene olunmalıdır. Ancak belli başlı diş ağrılarının sebepleri olabilir. Bunlardan birkaçı;

Çürük dişler
Dentin hassasiyeti
Gömülü dişler
Diş eti kaynaklı ağrılar
Yansıyan diş ağrıları
Sinüzit