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Kalp sağlığını yerle yeksan ediyor! Ağzınıza sakın sürmeyin, kan şekerinizi patlatacak!

Bir bireyin günlük karbonhidrat ihtiyacı, bir dizi faktörden etkilenir ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Aktivite düzeyi, yaş, kilo, cinsiyet ve sağlık hedefleri gibi değişkenler, karbonhidrat tüketiminin belirlenmesinde rol oynar. Ayrıca, bireyin metabolizması, insülin duyarlılığı ve diyet tercihleri de dikkate alınmalıdır. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 13:26
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Kalp sağlığını yerle yeksan ediyor! Ağzınıza sakın sürmeyin, kan şekerinizi patlatacak!

Bir bireyin günlük karbonhidrat ihtiyacı, bir dizi faktörden etkilenir ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Aktivite düzeyi, yaş, kilo, cinsiyet ve sağlık hedefleri gibi değişkenler, karbonhidrat tüketiminin belirlenmesinde rol oynar. Ayrıca, bireyin metabolizması, insülin duyarlılığı ve diyet tercihleri de dikkate alınmalıdır. İşte detayları...

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Kalp sağlığını yerle yeksan ediyor! Ağzınıza sakın sürmeyin, kan şekerinizi patlatacak!

Bir kişinin karbonhidrat ihtiyacı, aktivite düzeyi, kilosu ve sağlık hedeflerine göre değişir. Kişinin ayrıca diyet tercihlerini ve metabolik hedeflerini hesaba katması ve ardından kendileri için en uygun karbonhidrat alımına karar vermesi gerekir.

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Kalp sağlığını yerle yeksan ediyor! Ağzınıza sakın sürmeyin, kan şekerinizi patlatacak!

Beslenme Uzmanı Dr. Meghana Pasi, "Düşük karbonhidratlı bir diyetin amacı, vücudun birincil enerji kaynağı olarak glikoza olan bağımlılığını azaltmak ve enerji için depolanmış yağın kullanımını teşvik etmek olmalıdır; kilo kaybı ve geliştirilmiş sağlık belirteçleri. Buradaki fikir, özellikle ekmek, makarna, pirinç, patates ve şekerli atıştırmalıklar gibi şekerli ve nişastalı yiyeceklerde bulunan karbonhidratları azaltmaktır. Sağlıklı bir düşük karbonhidratlı diyet, sebzeler, meyveler, fasulye, bakliyat, yağsız proteinler ve bazı tam tahıllar gibi çeşitli besleyici, bütün, işlenmemiş gıdaları içermelidir." dedi.

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Kalp sağlığını yerle yeksan ediyor! Ağzınıza sakın sürmeyin, kan şekerinizi patlatacak!

İNSÜLİN DİRENCİ DE RİSKİ ARTIRIYOR

Tip-2 diyabette vücut insülini etkili bir şekilde kullanamaz ve bu da yüksek kan şekeri seviyelerine yol açar. Düşük karbonhidratlı bir diyet, kan şekeri seviyelerini stabilize etmeye yardımcı olarak aşırı insülin veya ilaç ihtiyacını azaltır.

Yavaş ve istikrarlı bir şekilde kişi karbonhidrat alımını azaltabilir ve kan şekeri seviyelerinin nasıl değiştiğini görebilir.

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Kalp sağlığını yerle yeksan ediyor! Ağzınıza sakın sürmeyin, kan şekerinizi patlatacak!

KALP SAĞLIĞI İÇİN DÜŞÜK KARBONHİDRATLI DİYET

Dr. Pasi, "Düşük karbonhidratlı diyetler ayrıca kilo vermeye yardımcı olabilir, bu da insülin duyarlılığını artırabilir, diyabetle ilişkili komplikasyon riskini azaltabilir ve ayrıca kardiyovasküler sistem üzerindeki baskıyı azaltabilir.