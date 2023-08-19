Kalp sağlığını yerle yeksan ediyor! Ağzınıza sakın sürmeyin, kan şekerinizi patlatacak!

İNSÜLİN DİRENCİ DE RİSKİ ARTIRIYOR

Tip-2 diyabette vücut insülini etkili bir şekilde kullanamaz ve bu da yüksek kan şekeri seviyelerine yol açar. Düşük karbonhidratlı bir diyet, kan şekeri seviyelerini stabilize etmeye yardımcı olarak aşırı insülin veya ilaç ihtiyacını azaltır.

Yavaş ve istikrarlı bir şekilde kişi karbonhidrat alımını azaltabilir ve kan şekeri seviyelerinin nasıl değiştiğini görebilir.