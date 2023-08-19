19 Ağustos 2023, Cumartesi
Kalp sağlığını yerle yeksan ediyor! Ağzınıza sakın sürmeyin, kan şekerinizi patlatacak!
Bir bireyin günlük karbonhidrat ihtiyacı, bir dizi faktörden etkilenir ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Aktivite düzeyi, yaş, kilo, cinsiyet ve sağlık hedefleri gibi değişkenler, karbonhidrat tüketiminin belirlenmesinde rol oynar. Ayrıca, bireyin metabolizması, insülin duyarlılığı ve diyet tercihleri de dikkate alınmalıdır. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 19.08.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 13:26
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