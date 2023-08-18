Evdeki küf ve rutubet lekesinden eser kalmayacak! 10 dakikada kurtulun

1) KLOR

- Evinizde sizi rahatsız eden küf lekesini temizlemek için; 1 çay kaşığı klorlu ağartıcıya ve 1 bardak ılık suya ihtiyacınız vardır.

- 1 bardak ılık su içinde 1 kaşık klorlu ağartıcıyı çözdürün.

- Karışan sıvıyı, bir sprey şişesi içinde muhafaza edip kullanabilirsiniz.

- Küf lekesinin olduğu bölgeye birkaç defa püskürtme işlemi uygulayın ve bir bez yardımı ile lekenin üzerinde dairesel hareketler çizerek temizleyin.

- Klorlu ağartıcı kumaş ve halı için etkili bir çözümdür.

- Özellikle de açık renkli kumaşlarda ve kıyafetlerde gücünü daha iyi şekilde göstermektedir.

- Kıyafetten küf lekesi nasıl çıkar özellikle atletten küf lekesi nasıl çıkar diyorsanız ve küflü olan kıyafetiniz açık renk ise bu yöntem ile olumlu sonuç alabilirsiniz.