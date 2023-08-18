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Evdeki küf ve rutubet lekesinden eser kalmayacak! 10 dakikada kurtulun

Evlerin en büyük kabusu olan küf, çabuk değişen hava koşullarının olduğu civarlarda, özellikle de çok sıcak şehirlerde meydana gelir. Bu küflenmeler bazen ev eşyalarının ayak ya da arka kısmında bazen de uzun süre kullanılmayan kıyafetlerde görülebilir. İşte küf lekesinden kurtulmanın 8 basit yolu...

Giriş Tarihi: 18.08.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 14:22
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Evdeki küf ve rutubet lekesinden eser kalmayacak! 10 dakikada kurtulun

Şu güne kadar birçok yöntemi denediniz ve henüz küf lekesinden kurtulamadıysanız küf lekesi nasıl temizlenir telaşınızı sona erdireceğiz.

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Evdeki küf ve rutubet lekesinden eser kalmayacak! 10 dakikada kurtulun

En sevdiğiniz kıyafetleri yeniden giymek için küf lekesi kumaştan nasıl çıkar sorusuna yanıt bulabileceğiniz bu sayfada yok yok! Dilediğiniz alanlarda ve duvardaki küf lekeleri için kesin çözüm yöntemlerine çok yakınsınız.

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Evdeki küf ve rutubet lekesinden eser kalmayacak! 10 dakikada kurtulun

İşte küf lekesini çıkarmak için 8 basit formül;

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Evdeki küf ve rutubet lekesinden eser kalmayacak! 10 dakikada kurtulun

1) KLOR

- Evinizde sizi rahatsız eden küf lekesini temizlemek için; 1 çay kaşığı klorlu ağartıcıya ve 1 bardak ılık suya ihtiyacınız vardır.

- 1 bardak ılık su içinde 1 kaşık klorlu ağartıcıyı çözdürün.

- Karışan sıvıyı, bir sprey şişesi içinde muhafaza edip kullanabilirsiniz.

- Küf lekesinin olduğu bölgeye birkaç defa püskürtme işlemi uygulayın ve bir bez yardımı ile lekenin üzerinde dairesel hareketler çizerek temizleyin.

- Klorlu ağartıcı kumaş ve halı için etkili bir çözümdür.

- Özellikle de açık renkli kumaşlarda ve kıyafetlerde gücünü daha iyi şekilde göstermektedir.

- Kıyafetten küf lekesi nasıl çıkar özellikle atletten küf lekesi nasıl çıkar diyorsanız ve küflü olan kıyafetiniz açık renk ise bu yöntem ile olumlu sonuç alabilirsiniz.

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Evdeki küf ve rutubet lekesinden eser kalmayacak! 10 dakikada kurtulun

2) SİRKELİ SU

Sirkeli su ile küf lekelerinden kolayca kurtulabilirsiniz. Üstelik sadece giysideki, kumaştaki değil duvardaki küf lekesi nasıl çıkar diyenler de iyi sonuç alabilir. Nasıl mı?

- Bir kap içinde bir fincan sirke ile bir bardak sıcak suyu karıştırın.

- Dolap içi, duvar yüzeyi ve halıda oluşan küf lekelerinin üzerine bu karışımı dökün.

- 10 dakika kadar bekledikten sonra ılık nemli bir bez ile lekenin üzerini temizleyebilirsiniz.

- Sirkeli su ile duvarda, koltukta, dolap içinde ya da altında oluşan küf lekelerinden kurtulabilirsiniz.