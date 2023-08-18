18 Ağustos 2023, Cuma
Evdeki küf ve rutubet lekesinden eser kalmayacak! 10 dakikada kurtulun
Evlerin en büyük kabusu olan küf, çabuk değişen hava koşullarının olduğu civarlarda, özellikle de çok sıcak şehirlerde meydana gelir. Bu küflenmeler bazen ev eşyalarının ayak ya da arka kısmında bazen de uzun süre kullanılmayan kıyafetlerde görülebilir. İşte küf lekesinden kurtulmanın 8 basit yolu...
Giriş Tarihi: 18.08.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 14:22
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