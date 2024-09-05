05 Eylül 2024, Perşembe
Kalp dostu olarak biliniyordu! Meğer sağlığın baş düşmanıymış uzmanı uyardı: Sakın tüketmeyin
Birçok kişinin buzdolabından eksik olmuyor ama sağlığın baş düşmanları arasında birinci sırada geliyor. Sofralarda afiyetle tüketiyoruz, hatta öyle ki bir dönemlerde "kalp dostu" denilerek reklamları yapılıyordu ama yararından çok türlü türlü zararlar barındırıyor. Oldukça sık tüketilmesi sebebiyle sağlığınız da çok ciddi problemler meydana gelebilir. Uzmanı ise "sakın tüketmeyin" diyerek uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.09.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 21:56