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Kalp dostu olarak biliniyordu! Meğer sağlığın baş düşmanıymış uzmanı uyardı: Sakın tüketmeyin

Birçok kişinin buzdolabından eksik olmuyor ama sağlığın baş düşmanları arasında birinci sırada geliyor. Sofralarda afiyetle tüketiyoruz, hatta öyle ki bir dönemlerde "kalp dostu" denilerek reklamları yapılıyordu ama yararından çok türlü türlü zararlar barındırıyor. Oldukça sık tüketilmesi sebebiyle sağlığınız da çok ciddi problemler meydana gelebilir. Uzmanı ise "sakın tüketmeyin" diyerek uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.09.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 21:56
Kalp dostu olarak biliniyordu! Meğer sağlığın baş düşmanıymış uzmanı uyardı: Sakın tüketmeyin

Mutfaklarımızın olmazsa olmazları arasında yer alıyor ama sağlık açısından ne kadar tehlikeli olduğunu birçok kimse bilmiyor. Özellikle hamur işlerinde ve hemen hemen her gün kullanıyoruz ancak kalp için tam bir düşman.

Kalp dostu olarak biliniyordu! Meğer sağlığın baş düşmanıymış uzmanı uyardı: Sakın tüketmeyin

Herkesin severek tükettiği poğaçalar da bu tehlikenin özellikle yer aldığı yiyeceklerden biri. Hemen hemen her sabah milyonlarca kişi işe, okula vb yerlere giderken kahvaltı alternatifi olarak poğaça yiyor ama sağlığını nasıl tehlikeye attıklarını kimse farkında değil.

Kalp dostu olarak biliniyordu! Meğer sağlığın baş düşmanıymış uzmanı uyardı: Sakın tüketmeyin

Peynirli, zeytinli, sade çeşitleri fazla lezzetleri harika, ancak sağlığa zararları ise oldukça fazla. Poğaçalar sabah kahvaltısının, çocukların beslenmesinin, baş tacı ancak sosyal medyada gündem olan görüntülerde bir poğaça yapımında neredeyse 100 yemeğe yetecek 12 kilogramlık bir yağ, uzmanların uzak durun dediği, bir zamanlar kalp dostu olarak reklamı yapılan margarin yağı.

Kalp dostu olarak biliniyordu! Meğer sağlığın baş düşmanıymış uzmanı uyardı: Sakın tüketmeyin

Sosyal medyada yer alan o görüntülerde tam 12 kg margarin kullanıldığı görülüyor. Görüntülerdeki poğaça yapımı hem mide bulandırdı, hem de sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Kalp dostu olarak biliniyordu! Meğer sağlığın baş düşmanıymış uzmanı uyardı: Sakın tüketmeyin

UZMANI UYARDI! "TÜKETMEYİN"

A Haber'e özel açıkmalarda bulunan Doç. Dr. Fatih Güngören konuya ilişkin yaptığı açıklamada margarinin zararlarını anlattı. Güngören "Margarinin zararı içerisindeki trans yağlardan geliyor." dedi ve şu ifadeleri kullandı