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İbn-i Sina'nın 1000 yıllık reçetesinden çıktı! Tüketen bir daha hastalanmıyor...

Dünya tıp tarihinin en önemli figürlerinden biri olan İbn-i Sina'nın sağlık üzerine önerileri, günümüzde de önemini koruyor. Doğada bulunan bazı besinler, vücudu, kanı ve organları temizleyerek sağlığımızı destekliyor ve daha uzun ömürlü olmamıza yardımcı oluyor. İbn-i Sina'nın reçeteleri arasında bulunan bir besin var ki düzenli tüketene hastalıklar uğramıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:42
İbn-i Sina’nın 1000 yıllık reçetesinden çıktı!

Batı dünyasında Avicenna olarak bilinen İbn-i Sina, İslam dünyasının önemli filozof ve hekimlerinden biridir.

İbn-i Sina’nın 1000 yıllık reçetesinden çıktı!

İbn-i Sina, doğada bulunan bazı besinlerin şifasına dikkat çekmiş ve bunların sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamıştır.

İbn-i Sina’nın 1000 yıllık reçetesinden çıktı!

Günümüzde de yoğun ilgi gören İbn-i Sina'nın reçeteleri arasında öne çıkan ve "beyni çalıştırıyor, mideye çok faydalı" olarak tanımladığı besinlerden biri kuzu kulağıdır.

İbn-i Sina’nın 1000 yıllık reçetesinden çıktı!

Kuzu kulağı, görüntüsüyle ıspanak, roka ya da pazıya benzese de besin değerleri açısından birçok bitkiden farklıdır.

İbn-i Sina’nın 1000 yıllık reçetesinden çıktı!

Kuzu kulağı, özellikle vücut sağlığı için pek çok fayda sağlıyor.