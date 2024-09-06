06 Eylül 2024, Cuma
İbn-i Sina'nın 1000 yıllık reçetesinden çıktı! Tüketen bir daha hastalanmıyor...
Dünya tıp tarihinin en önemli figürlerinden biri olan İbn-i Sina'nın sağlık üzerine önerileri, günümüzde de önemini koruyor. Doğada bulunan bazı besinler, vücudu, kanı ve organları temizleyerek sağlığımızı destekliyor ve daha uzun ömürlü olmamıza yardımcı oluyor. İbn-i Sina'nın reçeteleri arasında bulunan bir besin var ki düzenli tüketene hastalıklar uğramıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:42