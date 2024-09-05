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Haberler Galeri Bu ağaçlardan şifa fışkırıyor! Resmen vitamin deposu vücudu dipçik gibi yapıyor! Mutlaka tüketin

Bu ağaçlardan şifa fışkırıyor! Resmen vitamin deposu vücudu dipçik gibi yapıyor! Mutlaka tüketin

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte vücudun bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin tüketmesi gereken bazı meyveler var. Anadolu'nun verimli topraklarında yetişerek sofralara uzanan bu meyve ile vücudunuz adeta kendine gelecek. İçerisinde birden fazla vitamini barındırıyor ve vücuda say say bitmeyen faydaları bulunuyor. Vücuttan zehri söküp atması, bağırsakların düzgün çalışması, vücut direncini artırması ile bilinen bu şifa deposunu duyunca hemen tüketmek isteyeceksiniz. Hasadı başlayan bu meyve kolesterolden şekere kadar pek çok rahatsızlık için adeta reçete görevi görüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.09.2024 18:39 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 19:00
Bu ağaçlardan şifa fışkırıyor! Resmen vitamin deposu yiyeni zıpkın gibi yapıyor! Mutlaka tüketin

Ekşi ve buruk bir tada sahip olan bu meyve sayesinde vücudunuz ilaç kullanmadan kendine gelecek. Yurdun pek çok noktasında yetişen bu şifa deposu yiyenin vücuduna pek çok fayda sağlıyor. İçerisindeki çeşitli vitaminler sayesinde doğal yoldan ilaç olan bu meyvenin faydalarını okuyunca avuç avuç yemek isteyeceksiniz...

Bu ağaçlardan şifa fışkırıyor! Resmen vitamin deposu yiyeni zıpkın gibi yapıyor! Mutlaka tüketin

Toroslar'da da yetişen bu vitamin deposu için hasat vakti geldi ve üreticiler şifa tanelerini toplamak için harekete geçti. Arazilerde başlayan hasat ile birlikte toplanan ve çok faydalı olan bu meyvenin iyi gelmediği çok az şey var.

Bu ağaçlardan şifa fışkırıyor! Resmen vitamin deposu yiyeni zıpkın gibi yapıyor! Mutlaka tüketin

Sağlık açısından vitamin deposu olarak bilinen ve kanser başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olduğu düşünülen kızılcık kirazında başlayan hasat ile üreticilerin mesaisi başladı.

Bu ağaçlardan şifa fışkırıyor! Resmen vitamin deposu yiyeni zıpkın gibi yapıyor! Mutlaka tüketin

Adana'nın Feke ilçesinde 4 dönüm arazide yetiştirilen kızılcık kirazında hasat yapıldı. Köy sakinlerinin kışın şifa olarak tükettiği kirazda bu yıl verim yüz güldürdü. Kızılcık kirazı hasadını yapan Gün ailesi de 1 ay boyunca hasat yapıp topladıkları kirazları kurutuyor.

Bu ağaçlardan şifa fışkırıyor! Resmen vitamin deposu yiyeni zıpkın gibi yapıyor! Mutlaka tüketin

ADETA VİTAMİN DEPOSU

Kurutulan kızılcık kirazları kışın şifa niyetine tüketiliyor. C, K, B6 ve E yönünden vitamin deposu olarak bilinen ve kalsiyum, magnezyum, demir, manganez ve potasyum da barındırması ile şifa deposu olan kızılcık kirazı birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor.