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Kabızlık şişkinliğine son! Bağırsak tıkanıklığını anında gideren formül! Tek kaşığında...

Kilo verme sürecinde karşılaşılan kabızlık sorunu, birçok kişinin baş belası olabilir. Bu sorunun önüne geçmek ve kilo verme sürecini kolaylaştırmak için uzmanlar süzme yoğurdu öneriyorlar. Süzme yoğurt, tüketildiği anda bağırsakları çalıştırarak kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir. Ancak bu faydalı besini ne zaman tüketmeniz gerektiği de önemlidir. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 17:10
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Kabızlık şişkinliğine son! Bağırsak tıkanıklığını anında gideren formül! Tek kaşığında...

Kabızlık, dünya genelinde oldukça yaygın bir sağlık sorunu olmasına rağmen pek dile getirilmeyen bir problemdir. Günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen ve zamanla kronikleşebilen kabızlık, aslında tükettiğimiz besinlerle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, beslenme alışkanlıklarımıza dikkat etmek önemlidir. Kabızlığı kökten çözebilen bazı besinler bulunmaktadır.

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Kabızlık şişkinliğine son! Bağırsak tıkanıklığını anında gideren formül! Tek kaşığında...

SÜZME YOĞURT NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Uzman diyetisyenlerin sıklıkla önerdiği süzme yoğurda diyetinizde yer verebilirsiniz. Bağırsak tıkanıklığını giderici etkisiyle birlikte aynı zamanda normal yoğurda göre 2 kat protein içerdiği için uzun süre tok kalmanızı sağlar.

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Kabızlık şişkinliğine son! Bağırsak tıkanıklığını anında gideren formül! Tek kaşığında...

2023 senesinde yapılan bir araştırmaya göre öğleden sonra ara öğün şeklinde tüketilen süzme yoğurdun daha uzun süre tok tuttuğu ve kabızlık problemine de iyi geldiği bilinmektedir.

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Kabızlık şişkinliğine son! Bağırsak tıkanıklığını anında gideren formül! Tek kaşığında...

SÜZME YOĞURT NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Süzme yoğurdu günde 8 yemek kaşığını geçmeyecek şekilde tüketilmesi tavsiye edilmektedir. İster ara öğün isterseniz de yemeğin yanında tüketebilirsiniz.

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Kabızlık şişkinliğine son! Bağırsak tıkanıklığını anında gideren formül! Tek kaşığında...

İşte sindiriminize iyi gelecek bazı besinler:

ELMA

Elmalar, çözünür bir lif olan zengin bir pektin kaynağıdır. Pektin, ince bağırsağınızda sindirimi atlar ve daha sonra kolonunuzdaki dost bakteriler tarafından parçalanır. Dışkı hacmini arttırır ve bu nedenle kabızlık ve ishali gidermek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları riskinin yanı sıra kolonda iltihaplanma riskini de azalttığı gösterilmiştir.