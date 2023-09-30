30 Eylül 2023, Cumartesi
Kabızlık şişkinliğine son! Bağırsak tıkanıklığını anında gideren formül! Tek kaşığında...
Kilo verme sürecinde karşılaşılan kabızlık sorunu, birçok kişinin baş belası olabilir. Bu sorunun önüne geçmek ve kilo verme sürecini kolaylaştırmak için uzmanlar süzme yoğurdu öneriyorlar. Süzme yoğurt, tüketildiği anda bağırsakları çalıştırarak kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir. Ancak bu faydalı besini ne zaman tüketmeniz gerektiği de önemlidir. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 30.09.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 17:10
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