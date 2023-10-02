Ender Saraç 7 günde -7 KG garantili sakızı önerdi! İğne ipliğe dönek için 1 kaşık eklemeniz yeterli!

Kilo verebilmek için metabolizmanın çalıştırılması gerektiğini belirten uzmanlar, metabolizmayı hızlandıran takviyeler alınması gerektiğini söylüyor. Dr. Ender Saraç ise zayıflama sürecindeki kişilere altın değerinde bir tavsiye verdi.

Ender Saraç'ın önerdiği sandaloz sakızının hızlı bir şekilde kilo verdirdiği pek çok kişi tarafından söyleniyor. Sandaloz, reçineden elde edilen doğal bir sakız. Tercihe bağlı olarak doğrudan çiğnenebilir veya toz halde takviye olarak tüketilebilir.