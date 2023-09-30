Çene tüylerinden kurtulmak bu kadar kolaymış! Usturasız sadece 2 yöntemle kökünden kurutun!

Çay ağacı ve lavanta yağı cilt bakımında fazlasıyla tercih ediliyor. Aynı şekilde tüylenmeyi azaltmak için de pek çok kişi tarafından kullanılan etkili bir yöntem. Her cilt tipi birbirinden farklı olsa da bu yöntemler sayesinde istenmeyen tüyleri azaltabilirsiniz. Bu doğal ilaçların etkisinden faydalanmak için ölçülü bir karışım hazırlamanız gerekli. Bu karışım için gerekli olanlar lavanta yağı ve çay ağacı yağı.