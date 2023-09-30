Çene tüylerinden kurtulmak bu kadar kolaymış! Usturasız sadece 2 yöntemle kökünden kurutun!
Çene altında oluşan tüyler, birçok kişi için estetik sorunlara neden olabilir. Ancak bu sorunu hafiflemek veya gidermek için sadece iki malzeme kullanarak doğal bir çözüm bulunabilir. Bu 2 basit yöntem hayatınızı kolaylaştıracak.
Giriş Tarihi: 30.09.2023
14:48
Çene altında oluşan tüylenme, birçok kişi için rahatsızlık verici bir durum olabilir. Bu tüylerden tamamen kurtulmanın kesin bir yöntemi olmasa da, kökten kurutma ve görünümünü azaltma konusunda doğal yöntemler bulunmaktadır. Bu doğal yöntemlerle çene altı tüylerinden kurtulmak mümkün olabilir. İşte çene tüylerinden usturasız kökünden kurutacak yöntem...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çene altında oluşan tüyler kişiden kişiye değişerek farklı orantılarda çıkabilir. Hormonal problemlerden dolayı çoğalan tüyler bir süre sonra sakal görünümüne dönüşür. Bu da görünüm olarak kadınları oldukça rahatsız eden bir durum haline geliyor. Hormonal sebeplerin yanı sıra tiroid bezlerinde oluşan eksiklikler de kıllanmayı artıran bir faktör olabilir. Kişiler, çene altında oluşan tüyleri yok etmek için kolay yöntemlere yönelebiliyor. Ağda, cımbız, ustura, jilet, ip gibi alternatifler ağrılı ve acılı olabildiği gibi tüylerin çoğalmasına da neden oluyor.
Ustura veya cımbız kullanmak anlık olarak tüylerden kurtulmanızı sağlayabilir. Ancak uzun vadede büyük tüylenme problemlerine yol açar. Olumlu sonuçlar beklerken tüylerin daha da çoğalmasını istemiyorsanız bu tür alternatiflerden uzak durmanızı öneririz. Çene altında çıkan tüyler zamanla ve alma şekline bağlı olarak sertleşmeye başlayabilir. Tüylerin yumuşaması için o bölgelere zeytinyağı, nemlendirici gibi besleyici ürünler sürülmemeli. Aksine tüylerin çoğalmasına neden olacaktır.
Çene altı kıllarını kökünden kurutmak için doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Sadece iki doğal malzeme sayesinde istenmeyen tüylerle vedalaşın.
Geleneksel yöntemlerden farklı olarak bitkisel doğal ürünleri cilt için kullanmak her zaman daha fazla fayda sağlar. Ö
zellikle çay ağacı yağı ve lavanta yağı çene altı tüylerini bir işlem yapmanıza gerek kalmadan azaltabilir.
Çay ağacı ve lavanta yağı cilt bakımında fazlasıyla tercih ediliyor. Aynı şekilde tüylenmeyi azaltmak için de pek çok kişi tarafından kullanılan etkili bir yöntem. Her cilt tipi birbirinden farklı olsa da bu yöntemler sayesinde istenmeyen tüyleri azaltabilirsiniz. Bu doğal ilaçların etkisinden faydalanmak için ölçülü bir karışım hazırlamanız gerekli. Bu karışım için gerekli olanlar lavanta yağı ve çay ağacı yağı.