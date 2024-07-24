Kabızlığı bitiren tarif: Bu ikili bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Sabahları 2 kaşık...

Kabızlık, sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmaması sonucu dışkının sertleşmesi ve bağırsak hareketlerinin azalması durumudur. Genellikle lif eksikliği, yetersiz su tüketimi, hareketsiz bir yaşam tarzı, stres, yanlış beslenme alışkanlıkları ve bazı sağlık sorunları kabızlığa neden olabilir. Ancak bazı besinlerle bu sorunu yok edebiliriz. İşte bağırsakları motor gibi çalıştıran karışım...