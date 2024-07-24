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Kabızlığı bitiren tarif: Bu ikili bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Sabahları 2 kaşık...

Kabızlık, sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmaması sonucu dışkının sertleşmesi ve bağırsak hareketlerinin azalması durumudur. Genellikle lif eksikliği, yetersiz su tüketimi, hareketsiz bir yaşam tarzı, stres, yanlış beslenme alışkanlıkları ve bazı sağlık sorunları kabızlığa neden olabilir. Ancak bazı besinlerle bu sorunu yok edebiliriz. İşte bağırsakları motor gibi çalıştıran karışım...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 12:23 Güncelleme: 24.07.2024 12:23
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Kabızlığı bitiren tarif: Bu ikili bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Sabahları 2 kaşık...

Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın önemli bir parçasıdır. Sindirim sisteminin düzgün çalışması, besinlerin emilimi, bağışıklık sistemi fonksiyonu ve hatta mental sağlık üzerinde bile önemli etkilere sahiptir.

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Kabızlığı bitiren tarif: Bu ikili bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Sabahları 2 kaşık...

Zeytinyağı ve kuru incir kürü, içerdikleri besin öğeleri ve sağlık yararlarıyla dikkat çeken bir doğal tedavi yöntemidir. İşte bu kürün faydaları ve nasıl hazırlandığına dair detaylar:

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Kabızlığı bitiren tarif: Bu ikili bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Sabahları 2 kaşık...

Zeytinyağı ve Kuru İncir Kürü:

Malzemeler:

5 adet kuru incir
Yarım su bardağı zeytinyağı (soğuk sıkım tercih edilir)

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Kabızlığı bitiren tarif: Bu ikili bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Sabahları 2 kaşık...

Hazırlanışı:

-Kuru incirleri yıkayın ve küçük parçalara kesin.

-Kesilmiş incirleri bir kaseye alın ve üzerine yarım su bardağı zeytinyağı ekleyin.

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Kabızlığı bitiren tarif: Bu ikili bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Sabahları 2 kaşık...

-Kaseyi kapatarak, karışımı en az 8 saat (tercihen bir gece) bekletin. Bu süre zarfında zeytinyağı ve incirlerin besin öğeleri -birbirine karışacak ve karışımın etkinliği artacaktır.