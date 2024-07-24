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Sağlıkta yeni dönem için düğmeye basıldı! Hastalar ilk olarak oralara yönlendirilecek

Göreve yeni başlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun ajandası belli oldu. Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık hizmetlerini ön plana çıkarmak için düğmeye basarken, hastalar ilk olarak aile hekimlerine ve toplum sağlığı merkezlerine yönlendirilecek.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 10:12 Güncelleme: 24.07.2024 10:12
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Sağlıkta yeni dönem için düğmeye basıldı! Hastalar ilk olarak oralara yönlendirilecek

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturan Kemal Memişoğlu'nun ajandası netleşmeye başladı. Hastaların sıkıntılarını net olarak anlatamadığı ve ilgili branşları tercih etme noktasında eksik oldukları üzerinde durulacak.

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Sağlıkta yeni dönem için düğmeye basıldı! Hastalar ilk olarak oralara yönlendirilecek

Edinilen bilgiye göre yeni bakanın üzerinde çalışmak istediği konulardan biri birinci sağlık hizmetlerine öncelik vermek olacak. Bu sayede hem hastaların hastane hastane dolaşmalarının önü kesilecek hem de mevcut hastanelerin yükü azaltılacak.

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Sağlıkta yeni dönem için düğmeye basıldı! Hastalar ilk olarak oralara yönlendirilecek

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLECEK
Hastalara aile hekimlerinin görevleri hatırlatılacak.

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Sağlıkta yeni dönem için düğmeye basıldı! Hastalar ilk olarak oralara yönlendirilecek

Sabah'ın haberine göre hekimlerin pek çok dalda uzman olduğu ve doğru teşhisi kolay şekilde koyabildiği anlatılacak. Gerektiğinde hastaneye ve ilgili branşa yönlendirebildikleri söylenecek.

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Sağlıkta yeni dönem için düğmeye basıldı! Hastalar ilk olarak oralara yönlendirilecek

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?
Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumu.