2 haftada 2 beden incelten yöntem! Aç karnına içen cayır cayır yağ yakıyor...

Araştırmacılar, kilo vermeye yardımcı olma potansiyelini test etmek amacıyla aşırı kilolu veya obez 27-34 yaş arası 120 kişiyi inceledi. Katılımcılar dört gruba ayrıldı ve üç ay boyunca sabahları ilk iş olarak 5, 10 veya 15 ml'lik bir "doz" elma sirkesi ya da placebo bir içecek aldılar.