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2 haftada 2 beden incelten yöntem! Aç karnına içen cayır cayır yağ yakıyor...

İki haftada incecik yapıyor! Kilo vermek isteyenler hemen deneyin! Kilo verme, sağlıklı yaşamın ve ideal vücut ağırlığına ulaşmanın önemli bir parçasıdır. Son zamanlarda, hızlı sonuç vaadiyle öne çıkan bir kilo verme formülü dikkat çekiyor. İki hafta gibi kısa bir sürede incelmeyi vaat eden bu formül, kilo vermek isteyenler arasında büyük ilgi uyandırıyor. İşte yağları parçalayan tarif...

Giriş Tarihi: 16.03.2024 10:03
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2 haftada 2 beden incelten yöntem! Aç karnına içen cayır cayır yağ yakıyor...

Sabahları tüketilen bir çay kaşığı elma sirkesinin kilo kaybına yardımcı olabileceğini öne süren bir araştırma ortaya çıktı. Bu asidik sıvı, yüzyıllardır çeşitli rahatsızlıklar için geleneksel bir ilaç olarak kullanılan elma suyunun fermente edilmesiyle elde edilmektedir.

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2 haftada 2 beden incelten yöntem! Aç karnına içen cayır cayır yağ yakıyor...

Araştırmacılar, kilo vermeye yardımcı olma potansiyelini test etmek amacıyla aşırı kilolu veya obez 27-34 yaş arası 120 kişiyi inceledi. Katılımcılar dört gruba ayrıldı ve üç ay boyunca sabahları ilk iş olarak 5, 10 veya 15 ml'lik bir "doz" elma sirkesi ya da placebo bir içecek aldılar.

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2 haftada 2 beden incelten yöntem! Aç karnına içen cayır cayır yağ yakıyor...

Elma sirkesi tüketen katılımcılar, ortalama 6-8 kg arasında kilo kaybederken, daha yüksek kiloda olanlar en büyük kaybı yaşadı. Plasebo grubu ise 1 kg'dan daha az kilo kaybederek daha küçük iyileşmeler gördü.

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2 haftada 2 beden incelten yöntem! Aç karnına içen cayır cayır yağ yakıyor...

Araştırmanın yazarları, elma sirkesinde bulunan asetik asidin glikoz ve yağ üretimini yavaşlatarak ve yağ parçalanmasını artırarak bu etkilerin gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

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2 haftada 2 beden incelten yöntem! Aç karnına içen cayır cayır yağ yakıyor...

Bulgular hakkında yorum yapan Avustralya Queensland Üniversitesi'nden beslenme ve diyetetik uzmanı Profesör Helen Truby, daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.