26 Aralık 2022, Pazartesi
Kış geldi turşu bidonları açılmaya başlandı! Evde turşu yapanlar dikkat | Üzerinde beyaz tabaka oluştuysa…
Kış mevsiminin gelmesiye birlikte kışlık yiyecekler saklandıkları yerlerden çıkmaya başladı. Evde turşu yapanlar dikkat! Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, lezzetli olduğu kadar bağışıklığı güçlendirmeye katkı sağlamasıyla da öne çıkan besinlerden turşuya sofralarda yer vermek gerektiğini belirtirken uyarıda bulundu.
Giriş Tarihi: 26.12.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 13:53
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