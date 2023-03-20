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Insomnia nedir, belirtileri nelerdir, neden olur, öldürür mü? Uykusuzluk hastalığı nasıl tedavi edilir?

Insomnia nedir, belirtileri nelerdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hepimiz zaman zaman uyku problemi çekerek, uykuya dalmakta zorlanırız. Ancak bunun sürekli yaşanarak kronik hale gelmesi durumunda bir doktora görünmenizde fayda var çünkü insomnia (uykusuzluk) hastası olabilirisiniz. İşte insomnia hastalığına ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023 12:33
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Insomnia nedir, belirtileri nelerdir, neden olur, öldürür mü? Uykusuzluk hastalığı nasıl tedavi edilir?

Insomnia günümüzde merak edilen hastalıklar arasında yerini aldı. Modern dünyanın sorunlarından biri haline gelen uykusuzluk kronikleşmesi halinde insomnia hastalığına işaret etmektedir. Sağlıklı bir yaşam için günde en az 7 ile 8 saat arasında uyunması gerekiyor. Peki Insomnia nedir, belirtileri nelerdir, neden olur, öldürür mü? Uykusuzluk hastalığı nasıl tedavi edilir?

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Insomnia nedir, belirtileri nelerdir, neden olur, öldürür mü? Uykusuzluk hastalığı nasıl tedavi edilir?

INSOMNİA (UYKUSUZLUK) HASTALIĞI NEDİR?

Uykusuzluk sorunu yaşayan birçok insan bulunuyor. Özellikle uykuya dalamama ve uyandıktan sonra tekrar uyuyamam durumları bu hastalığın belirtileri arasındadır. Uykusuzluk hastalığı yaşayan kişiler, uyandıklarında uykularını alamadıkları için yorgun olurlar.

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Insomnia nedir, belirtileri nelerdir, neden olur, öldürür mü? Uykusuzluk hastalığı nasıl tedavi edilir?

BERABERİNDE BİR ÇOK HASTALIĞI GETİREBİLİR

Uykusuzluk enerji seviyesini düşürür ve ruh halini kötü anlamda etkiler. Yaşam kalitesini düşüren bir hastalık olduğundan, mutlaka tedavi edilmesi gerekir. İnsanlar uykularını alamadığı taktirde, vücut bazı fonksiyonlarını yerine getiremez ve birçok hastalığı meydana getirebilir.

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Insomnia nedir, belirtileri nelerdir, neden olur, öldürür mü? Uykusuzluk hastalığı nasıl tedavi edilir?

Sağlıklı bir yaşam için günde en az 7 ile 8 saat arasında uyunması gerekiyor. Pek çok insan hayatının bazı dönemlerinde uyku problemleri yaşayabiliyor. Bu durum bazen geçici bir durum olsa da bazen kalıcı bir sorun olabiliyor. Uykusuzluğa neden olan durumlar genellikle stres ve travma yaşanması oluyor.

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Insomnia nedir, belirtileri nelerdir, neden olur, öldürür mü? Uykusuzluk hastalığı nasıl tedavi edilir?

Kişiler bilinçaltını etkileyen bir durum yaşadıklarında huzursuz olabiliyor ve bu durum uykusuzluğa neden oluyor. Öncelikle bu sorunu yaşayan kişilerin yakın zamanda herhangi bir kötü olay yaşayıp yaşamadığı önemli oluyor. Doktorlar muayene aşamasında hastaların bu durumlarını öğrenmek istiyor.