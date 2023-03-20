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Insomnia nedir, belirtileri nelerdir, neden olur, öldürür mü? Uykusuzluk hastalığı nasıl tedavi edilir?
Insomnia nedir, belirtileri nelerdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hepimiz zaman zaman uyku problemi çekerek, uykuya dalmakta zorlanırız. Ancak bunun sürekli yaşanarak kronik hale gelmesi durumunda bir doktora görünmenizde fayda var çünkü insomnia (uykusuzluk) hastası olabilirisiniz. İşte insomnia hastalığına ilişkin detaylar...