Insomnia nedir, belirtileri nelerdir, neden olur, öldürür mü? Uykusuzluk hastalığı nasıl tedavi edilir?

Sağlıklı bir yaşam için günde en az 7 ile 8 saat arasında uyunması gerekiyor. Pek çok insan hayatının bazı dönemlerinde uyku problemleri yaşayabiliyor. Bu durum bazen geçici bir durum olsa da bazen kalıcı bir sorun olabiliyor. Uykusuzluğa neden olan durumlar genellikle stres ve travma yaşanması oluyor.