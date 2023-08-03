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Haberler Galeri İbrahim Saraçoğlu'nun favori tarifi! 3'ü 1 arada şifa bombası! Bol miktarda C vitamini, yüksek protein...

İbrahim Saraçoğlu'nun favori tarifi! 3'ü 1 arada şifa bombası! Bol miktarda C vitamini, yüksek protein...

İbrahim Saraçoğlu vazgeçemediği besinini açıkladı! Yüksek protein ve C vitamini içeriyor. Hastalıklara karşı korunmak ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Saraçoğlu'nın mucizevi tarifleri birçok kişinin ilgisini çekiyor. İbrahim Saraçoğlu yanına alacağı tek bir besin olsa hangisini alacağını açıkladı! O besini duyanlar ise şoke oldu. İşte, vücudu hastalıklardan arındıran besin...

Giriş Tarihi: 03.08.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 22:26
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İbrahim Saraçoğlu’nun favori tarifi! 3’ü 1 arada şifa bombası! Bol miktarda C vitamini, yüksek protein...

Yüksek protein ve C vitamini kaynağı! Bunu yemek kimsenin aklına gelmez! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mucizevi besini açıkladı. Duyanlar çok şaşırdı. İşte, vücudu baştan sona arındıran o besin...

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İbrahim Saraçoğlu’nun favori tarifi! 3’ü 1 arada şifa bombası! Bol miktarda C vitamini, yüksek protein...

SARAÇOĞLU'NUN 1 NUMARALI BESİNİ!

Televizyon programında ısırgan ile ilgili açıklama yapan İbrahim Saraçoğlu "Bana deseler ki beş tane şansınız var, birini seçmeniz gerek. Yanıma alacağım bir numaralı besin ısırgan" dedi.

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İbrahim Saraçoğlu’nun favori tarifi! 3’ü 1 arada şifa bombası! Bol miktarda C vitamini, yüksek protein...

Saraçoğlu yaptığı açıklamada "Isırgan layık olduğu yere getirilemedi. Bana deseler ki beş tane şansınız var, birini seçmeniz gerek. Yanıma alacağım bir numaralı besin ısırgan. İşin aslını bilmeyen insanlar karaciğeri yorar diyorlar. Külliyen yanlış, yalan.

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İbrahim Saraçoğlu’nun favori tarifi! 3’ü 1 arada şifa bombası! Bol miktarda C vitamini, yüksek protein...

Portakalın c vitamini var, ısırganda portakaldan 7 kat fazla c vitamini var. Soya fasulyesi protein bombası derler ısırgan daha üstün. Taze ısırganda yüzde 9 civarında protein bulunurken kurutulmuşunda yüzde 40 protein var. Isırganın böreği, çorbası yapılıyor. Bugün Fransa'da ısırgan yemekleri yapan özel restoranlar var." dedi.

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İbrahim Saraçoğlu’nun favori tarifi! 3’ü 1 arada şifa bombası! Bol miktarda C vitamini, yüksek protein...

ISIRGAN OTU FAYDALARI!

İdrar söktürücüdür

-Isırgan otu mucizevi bir şekilde idrar söktürür.

-Fincanlardan eksik olmayan ısırgan otu beslenme düzeninde önemli bir yer tutar.

-Ödemden kurtulmak isteyenler güvenle tüketebilir.