İbrahim Saraçoğlu'nun favori tarifi! 3'ü 1 arada şifa bombası! Bol miktarda C vitamini, yüksek protein...

İbrahim Saraçoğlu vazgeçemediği besinini açıkladı! Yüksek protein ve C vitamini içeriyor. Hastalıklara karşı korunmak ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Saraçoğlu'nın mucizevi tarifleri birçok kişinin ilgisini çekiyor. İbrahim Saraçoğlu yanına alacağı tek bir besin olsa hangisini alacağını açıkladı! O besini duyanlar ise şoke oldu. İşte, vücudu hastalıklardan arındıran besin...