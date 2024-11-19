19 Kasım 2024, Salı
İbrahim Saraçoğlu’ndan kilo söktürücü kür tarifi! Ödem söküp inceltiyor: 3 dakika kaynaması yeterli…
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, son yıllarda, önerdiği lahana kürü yararlarıyla dikkat çekiyor. Lahana içerdiği vitamin ve minerallerle vücuda pek çok fayda sağlarken İbrahim Saraçoğlu'nun tarifini uygulayarak hormonları dengelemek, kilo vermek ve genel sağlık sorunlarına çözüm bulmak mümkün. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun lahana kürünün faydaları ve tarifi...
Giriş Tarihi: 19.11.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:29