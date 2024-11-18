Uzmanlar öneriyor! Bu ekmek hem kilo verdiriyor hem de kolesterolü düşürüyor

Çavdar Ekmeği Neden Bu Kadar Önemli?

İspanyol Beslenme Vakfı'na göre, çavdar ekmeği düşük yağ içeriği, yüksek lif oranı ve besin zenginliği ile dikkat çekiyor. 100 gram çavdar ekmeğinde yalnızca 3,3 gram yağ bulunuyor, bu da kilo vermek veya kalori alımını azaltmak isteyenler için ideal bir seçenek haline geliyor.