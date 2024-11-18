18 Kasım 2024, Pazartesi
Uzmanlar öneriyor! Bu ekmek hem kilo verdiriyor hem de kolesterolü düşürüyor
Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları, çağımızın en önemli gündem maddelerinden biri. Beslenme uzmanlarının giderek daha fazla önerdiği bir gıda olan çavdar ekmeği, kilo verme ve kolesterolü düşürme konusunda önemli bir yardımcı olarak öne çıkıyor. Peki çavdar ekmeğini bu kadar özel kılan nedir? İşte bilimsel araştırmalar ışığında çavdar ekmeğinin faydaları...
Giriş Tarihi: 18.11.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:46