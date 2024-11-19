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Şekeri azaltın faydalarına şok olacaksınız! Cilt, kalp, tansiyon... Binbir derde deva olacak

Şekerin sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri artık hepimiz tarafından biliniyor. Obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve hatta bazı kanser türleriyle ilişkilendirilen aşırı şeker tüketimi, pek çok kişi için kaçınılması gereken bir alışkanlık. Ancak şeker alımını azaltmak yalnızca bu sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzda kısa sürede iyileşmeler sağlar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:02
Şekeri azaltın faydalarına şok olacaksınız! Cilt, kalp, tansiyon... Binbir derde deva olacak

Aşırı şeker tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri giderek daha fazla dikkat çekiyor. Obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi riskleri artıran şekerin, alımının azaltılması, vücutta kısa sürede olumlu değişiklikler yapabiliyor. Uzmanlar, bu basit değişikliğin cilt sağlığından enerji seviyelerine kadar birçok alanda fayda sağladığını belirtiyor.

Şekeri azaltın faydalarına şok olacaksınız! Cilt, kalp, tansiyon... Binbir derde deva olacak

Doğal ve Eklenmiş Şeker Arasındaki Fark

Stanford Health Care'den klinik diyetisyen ve sertifikalı diyabet bakım ve eğitim uzmanı Elaine Hon'a göre, şekerin vücudumuza etkisi türüne göre değişiklik gösterir. Doğal şekerler ile eklenmiş şekerler arasında önemli farklar vardır. Doğal şekerler, meyve, sebze, süt ve bazı tahıllarda bulunan glikoz, fruktoz ve laktoz gibi şekerlerdir. Bu şekerler, sadece enerji sağlamakla kalmaz, aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve lif gibi önemli besin maddelerini de sunar.

Şekeri azaltın faydalarına şok olacaksınız! Cilt, kalp, tansiyon... Binbir derde deva olacak

Örneğin, mango gibi meyveler yüksek miktarda doğal şeker içeriyor olabilir, ancak aynı zamanda protein, kalsiyum, potasyum ve C vitamini gibi besin öğeleriyle de zengindir. Bu sayede şekerin vücudumuz tarafından emilmesi daha yavaş gerçekleşir ve kan şekeri seviyelerinde ani dalgalanmalara yol açmaz.

Doğal Şekerlerin Faydası: Mango gibi doğal şeker içeren gıdalar, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin maddeleriyle birlikte gelir. Bu, şekerin vücudumuzda yavaşça emilmesini sağlar, kan şekeri dalgalanmalarını önler ve enerji seviyemizin dengede kalmasına yardımcı olur.

Şekeri azaltın faydalarına şok olacaksınız! Cilt, kalp, tansiyon... Binbir derde deva olacak

Eklenmiş Şekerlerin Zararları

Ancak işin içinde eklenmiş şekerler olduğunda durum farklıdır. Eklenmiş şekerler, işlenmiş gıdalara, içeceklere ve yemeklere sonradan katılan şekerlerdir. Bunlar, genellikle tatlandırıcı olarak kullanılır ve besin etiketlerinde "eklenmiş şeker" olarak belirtilir. Bu tür şekerler, genellikle "boş kalori" olarak adlandırılır çünkü vücuda enerji sağlamak dışında hiçbir besin değeri taşımazlar. Eklenmiş şekerler, şekerin vücuda hızla emilmesine yol açarak kan şekerinin ani yükselmesine neden olabilir. Zamanla bu durum, insülin direncine, diyabet ve obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Eklenmiş Şekerlerin Tehlikesi: Eklenmiş şekerler, genellikle işlenmiş gıdalarda bulunur ve bu gıdalarda besin değeri yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, eklenmiş şekerlerin aşırı tüketilmesi, yalnızca kilo alımına yol açmaz, aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet ve diğer metabolik bozuklukların riskini artırır.

Şekeri azaltın faydalarına şok olacaksınız! Cilt, kalp, tansiyon... Binbir derde deva olacak

Eklenmiş Şekerlerin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Çok sayıda araştırma, eklenmiş şekerlerin aşırı tüketiminin sağlık üzerindeki zararlı etkilerini ortaya koymaktadır. 2023 yılına ait bir çalışma, eklenmiş şekerlerin %5 oranında artırılmasının kalp hastalığı riskini %6, inme riskini ise %10 oranında artırdığını göstermektedir. Ayrıca, aşırı şeker tüketimi, otoimmün hastalıklar gibi ciddi sağlık problemlerini tetikleyebilir.

Kalp Hastalıkları ve Şeker İlişkisi: Eklenmiş şekerlerin yüksek miktarlarda tüketilmesi, yüksek tansiyon, obezite ve damar sağlığını olumsuz yönde etkileyerek kalp hastalıkları riskini artırmaktadır. Uzmanlar, özellikle işlenmiş gıdalarla alınan şekerlerin bu riskleri tetiklediğini vurgulamaktadır.

Şekeri azaltın faydalarına şok olacaksınız! Cilt, kalp, tansiyon... Binbir derde deva olacak

Şeker Tüketimini Sınırlamak İçin Ne Yapmalısınız?

Şeker tüketiminizi sınırlamak, sağlığınızı korumanın en önemli yollarından biridir. İşte bu konuda atabileceğiniz bazı adımlar:

Etiketleri Okuyun: Gıda etiketlerinde "eklenmiş şeker" ifadesini arayın ve bu tür şekerleri içeren ürünlerden kaçının.

Doğal Şeker Kaynaklarını Tercih Edin: Şeker ihtiyacınızı doğal şeker kaynaklarından, yani meyve ve sebzelerden karşılayın.

İşlenmiş Gıdalardan Uzak Durun: Hazır gıdalar genellikle yüksek miktarda eklenmiş şeker içerir. Ev yapımı, taze yemekleri tercih edin.

Şekerli İçeceklerden Kaçının: Şekerli içecekler, eklenmiş şekerin en fazla bulunduğu ürünlerden biridir. Bunlardan kaçınarak sağlıklı içecek seçeneklerine yönelin.