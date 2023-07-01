İbn-i Sina tarifi asırlar önce vermiş! Yorgunluğu vücuttan anında def ediyor! Öyle bir dermanı var ki...

İbn-i Sina, Ortaçağ İslam dünyasında önemli bir hekim, filozof ve bilgin olarak kabul edilir. Tıp alanında yaptığı çalışmalar ve tıbbi eserleriyle tanınmıştır. İbn-i Sina'nın eserlerinde sağlık ve beslenme konularında birçok öneri bulunur. Bu önerilerin bazıları günümüzde de beslenme uzmanları tarafından desteklenmektedir. Yorgunluğa iyi gelen formüller yaz ve kış aylarında merak ediliyor. İşte, İbn-i Sina tarafından sunulan öneriler!