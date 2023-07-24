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İbn-i Sina'nın şifa reçetesi gün yüzüne çıktı! Şeker hastalığını önleyen kür tarifi! Her gün 1 bardak...

Diyabeti olanlar hemen denesin! ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina yüzyılar önce yazdı... Kan şekerini anında düzene sokuyor. Diyabet, günümüzün en yaygın hastalıklarından biri haline geldi. Düzensiz ve sağlıksız beslenmek bazı hastalıklara davetiye çıkarıyor. İbn-i Sina'nın Tıp Kanunu kitabında bahsettiği bu bitki ise şeker hastalarına şifa kaynağı oluyor. İşte, kahvaltıdan yarım saat önce tüketilmesi gereken o bitki...

Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:19
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İbn-i Sina’nın şifa reçetesi gün yüzüne çıktı! Şeker hastalığını önleyen kür tarifi! Her gün 1 bardak...

İbn-i Sina'nın yüzyılalr önce yazdığı sağlık reçeteleri, bugün hala tıp eğitimlerinde kullanılmakta. Doğada bulunan ve besin değeri yüksek olan bitkiler, hemen hemen birçok hastalığı tedavi ediyor. İşte İbn-i Sina'dan şeker hastalarına şifa dağıtan mucizevi tavsiye...

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İbn-i Sina’nın şifa reçetesi gün yüzüne çıktı! Şeker hastalığını önleyen kür tarifi! Her gün 1 bardak...

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR!

İbn-i Sina bin yıl önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinde şeker hastalarına kara hindiba otunu öneriyor. İşte, kahvaltıdan yarım saat önce ve yarım saat sonra tüketilmesi tavsiye edilen otun hazırlanışı...

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İbn-i Sina’nın şifa reçetesi gün yüzüne çıktı! Şeker hastalığını önleyen kür tarifi! Her gün 1 bardak...

KARAHİNDİBA ÇAYI TARİFİ!

Karahindiba çayı, özellikle kurutulmuş yapraklarından yapılır. Ancak isterseniz bu çayı taze yapraklardan da yapabilirsiniz.

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İbn-i Sina’nın şifa reçetesi gün yüzüne çıktı! Şeker hastalığını önleyen kür tarifi! Her gün 1 bardak...

Malzemeler:

-6 çorba kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü,

-6 çorba kaşığı karahindiba yaprağı,

-4 su bardağı su

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İbn-i Sina’nın şifa reçetesi gün yüzüne çıktı! Şeker hastalığını önleyen kür tarifi! Her gün 1 bardak...

YAPILIŞI...

-İlk olarak 4 su bardağı su ile karahindiba kökünü yaklaşık 20 dakika kaynatın.

-Kaynayan karışımı, karahindiba yapraklarının üzerine dökün.

-Ardından karışımın ağzını kapatarak 15 dakika demlenmeye bırakın.

-Demlendikten sonra karahindiba çayınız içime hazır hale gelecek.

-İsterseniz karanfil, tarçın, rezene tohumu, zencefil kökü ile 1 tutam karabiberi ve karahindiba bitkisini kavurarak da bir çay karışımı hazırlayabilirsiniz..