İbn-i Sina'nın şifa reçetesi gün yüzüne çıktı! Şeker hastalığını önleyen kür tarifi! Her gün 1 bardak...

Diyabeti olanlar hemen denesin! ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina yüzyılar önce yazdı... Kan şekerini anında düzene sokuyor. Diyabet, günümüzün en yaygın hastalıklarından biri haline geldi. Düzensiz ve sağlıksız beslenmek bazı hastalıklara davetiye çıkarıyor. İbn-i Sina'nın Tıp Kanunu kitabında bahsettiği bu bitki ise şeker hastalarına şifa kaynağı oluyor. İşte, kahvaltıdan yarım saat önce tüketilmesi gereken o bitki...