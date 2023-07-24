24 Temmuz 2023, Pazartesi
İbn-i Sina'nın şifa reçetesi gün yüzüne çıktı! Şeker hastalığını önleyen kür tarifi! Her gün 1 bardak...
Diyabeti olanlar hemen denesin! ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina yüzyılar önce yazdı... Kan şekerini anında düzene sokuyor. Diyabet, günümüzün en yaygın hastalıklarından biri haline geldi. Düzensiz ve sağlıksız beslenmek bazı hastalıklara davetiye çıkarıyor. İbn-i Sina'nın Tıp Kanunu kitabında bahsettiği bu bitki ise şeker hastalarına şifa kaynağı oluyor. İşte, kahvaltıdan yarım saat önce tüketilmesi gereken o bitki...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:19
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