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Bağışıklığı güçlendiriyor! Canan Karatay tarifini verdi! Her bardağında şifa saklı! Osmanlı Padişahları....
Meğer Osmanlı Padişahları da tüketiyormuş! Bu çay diğer içtiklerimize benzemiyor. Sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla ezber bozan Karatay'ın verdiği tavsiyeler sosyal medyada gündem oluyor. Canan Karatay Karatay'ın bağışıklığı güçlendiren çay tarifini deneyince mucizesine tanık olacaksınız. Bir bardak içtiğinizde bile etki edecek. İşte, Canan Karatay'ın ısrarla önerdiği o tarif...
Giriş Tarihi: 25.07.2023 06:11Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 06:15