03 Ekim 2023, Salı
İbn-i Sina'dan yüzyıllık mucize tarif! Ağrıları 1 saatte dindiriyor! O yağı sürün ve bekleyin...
Diz ağrıları, birçok insanın yaşadığı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen rahatsızlıklardan biridir. Modern tıp yöntemlerinin yanında, önemli bir yere sahip olan İbn-i Sina'nın doğal yöntemlerle ağrıları hafifletme ve tedavi etme konusundaki önerileri yeniden gündeme gelmeye başladı. İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı şifa reçeteleri, diz ağrılarına çözüm arayanlar için dikkat çekiyor. İşte, İbn-i Sina'nın diz ağrısı için önerdiği tarif...
Giriş Tarihi: 03.10.2023 15:03
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