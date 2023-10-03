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İbn-i Sina'dan yüzyıllık mucize tarif! Ağrıları 1 saatte dindiriyor! O yağı sürün ve bekleyin...

Diz ağrıları, birçok insanın yaşadığı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen rahatsızlıklardan biridir. Modern tıp yöntemlerinin yanında, önemli bir yere sahip olan İbn-i Sina'nın doğal yöntemlerle ağrıları hafifletme ve tedavi etme konusundaki önerileri yeniden gündeme gelmeye başladı. İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı şifa reçeteleri, diz ağrılarına çözüm arayanlar için dikkat çekiyor. İşte, İbn-i Sina'nın diz ağrısı için önerdiği tarif...

Giriş Tarihi: 03.10.2023 15:03
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İbn-i Sina’dan yüzyıllık mucize tarif! Ağrıları 1 saatte dindiriyor! O yağı sürün ve bekleyin...

Tıp dünyasının önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina, yaşadığı dönemde tespit ettiği faydalı bilgileri not alarak, bu bilgileri günümüze kadar aktarmıştır. İbn-i Sina'nın tıp alanındaki önerileri ve buluşları, özellikle kemik sağlığına ve diz ağrılarına yönelik tavsiyeleri birçok kişinin derdine deva oluyor. İşte o tariflerden bir tanesi...

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İbn-i Sina’dan yüzyıllık mucize tarif! Ağrıları 1 saatte dindiriyor! O yağı sürün ve bekleyin...

DİZ AĞRILARINI SÖKÜP ATIYOR!

Ancak yapılan araştırmalarda hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırdığı ortaya çıkmıştır.

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İbn-i Sina’dan yüzyıllık mucize tarif! Ağrıları 1 saatte dindiriyor! O yağı sürün ve bekleyin...

Don yağı olarak da bilinen kuyruk yağı özellikle Anadolu illerinde yemeklere tat vermesi için koyulur.

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İbn-i Sina’dan yüzyıllık mucize tarif! Ağrıları 1 saatte dindiriyor! O yağı sürün ve bekleyin...

Özellikle diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığı yaşayanlar için kuyruk yağı tavsiyesi tıp alimi İbni-i Sina tarafından da reçete edilmiştir..

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İbn-i Sina’dan yüzyıllık mucize tarif! Ağrıları 1 saatte dindiriyor! O yağı sürün ve bekleyin...

Kuyruk yağının tüketilmesi kas ve kemik gelişimine büyük ölçüde katkı sağlar. Yiyecek olarak tüketmenin yanı sıra kuyruk yağının dıştan kullanılması da etki eder..