İbn-i Sina’dan yüzyıllık mucize tarif! Ağrıları 1 saatte dindiriyor! O yağı sürün ve bekleyin...

Tıp dünyasının önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina, yaşadığı dönemde tespit ettiği faydalı bilgileri not alarak, bu bilgileri günümüze kadar aktarmıştır. İbn-i Sina'nın tıp alanındaki önerileri ve buluşları, özellikle kemik sağlığına ve diz ağrılarına yönelik tavsiyeleri birçok kişinin derdine deva oluyor. İşte o tariflerden bir tanesi...