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Haberler Galeri Canan Karatay ve İbrahim Saraçoğlu'nun favori kürü! Her sabah 1 kaşık tüketinin bağışlıklığı çelik gibi oluyor!

Canan Karatay ve İbrahim Saraçoğlu'nun favori kürü! Her sabah 1 kaşık tüketinin bağışlıklığı çelik gibi oluyor!

Canan Karatayve İbrahim Saraçoğlu'nun favori kürü ortaya çıktı. Her sabah tüketilmesi gereken bu etkili karışım sayesinde kışı sağlıkla geçireceksiniz. Kalp sağlığı, bağışıklık, cilt sağılığı gibi birçok faydası bulunan bu şifa kürü için 2 malzeme yeterli oluyor. İşte soğuklara karşı sizi turp gibi yapacak reçete...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2023 11:07
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Canan Karatay ve İbrahim Saraçoğlu’nun favori kürü! Her sabah 1 kaşık tüketinin bağışlıklığı çelik gibi oluyor!

Dengeli ve düzenli beslenme konusundaki tavsiyeleriyle tanınan Canan Karatay, bu kez enerji deposu olabilecek basit bir karışımdan bahsediyor. Aynı şekilde sağlıklı yaşamın önemini vurgulayan İbrahim Saraçoğlu'nun da favorisi olan bu karışım, güne zinde ve enerjik bir şekilde başlamak isteyenler için. Her iki uzmanın da önerdiği bu basit karışım, doğal ve sağlıklı bileşenleri bir araya getirerek vücudu canlandırmak, enerji seviyelerini artırmak ve günlük aktivitelere daha iyi bir başlangıç yapmak isteyenler için cazip bir alternatif sunuyor.

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Canan Karatay ve İbrahim Saraçoğlu’nun favori kürü! Her sabah 1 kaşık tüketinin bağışlıklığı çelik gibi oluyor!

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte salgın hastalıklar ve soğuk algınlığı olan kişilerin sayısı yükselmeye başladı. Bu nedenle birçok kişi sağlıklı besin takviyeleri tüketmeye başladı. Bağışıklık güçlendiren pek çok alternatif tüketiliyor.

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Canan Karatay ve İbrahim Saraçoğlu’nun favori kürü! Her sabah 1 kaşık tüketinin bağışlıklığı çelik gibi oluyor!

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte salgın hastalıklar ve soğuk algınlığı olan kişilerin sayısı yükselmeye başladı. Bu nedenle birçok kişi sağlıklı besin takviyeleri tüketmeye başladı. Bağışıklık güçlendiren pek çok alternatif tüketiliyor.

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Canan Karatay ve İbrahim Saraçoğlu’nun favori kürü! Her sabah 1 kaşık tüketinin bağışlıklığı çelik gibi oluyor!

ZEYTİNYAĞI VE LİMON KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

1 kaşık zeytinyağının üzerine limon sıkıp her sabah tüketirseniz, karaciğer problemleriniz zamanla ortadan kalkabilir. Bu karışım sayesinde biriken toksinler atılır ve zinde olabilmek çocuk oyuncağı haline gelir. Karışımın tek püf noktası ise düzenli tüketmeniz gerektiği.

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Canan Karatay ve İbrahim Saraçoğlu’nun favori kürü! Her sabah 1 kaşık tüketinin bağışlıklığı çelik gibi oluyor!

Zeytinyağı ve limon ikilisi karaciğerin rahatlamasını sağlarken bir yandan gözlerde oluşan torbacıkların hafiflemesine yardımcı olur. Karaciğerde oluşan toksinlerin atılmasını sağlar. Böbrek taşı veya safra kesesi gibi problemlerden muzdaripseniz, mutlaka bu karışımdan tüketin. Zeytinyağı ve limon karışımı böbrek taşı probleminin çok daha hafif geçmesini sağlar.

İkili, beyin fonksiyonları üzerinde de etkili bir ilaç görevi görüyor. Düzenli tüketmeye başladığınızda alzheimer hastalığı ve diğer ruhsal rahatsızlıklardan korunmaya yarıyor. Daha güçlü bir hafıza için limon ve zeytinyağı tüketebilirsiniz. Her ikisi de ayrı ayrı birer şifa kaynağı olan limon ve zeytinyağı birleşince faydalarını da ikiye katlıyor. Zeytinyağında bulunan mineraller ve limondaki c vitamini oranı, daha sağlıklı bir cilt ve vücut sağlığını gözler önüne serebilir.