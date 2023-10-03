03 Ekim 2023, Salı
Canan Karatay ve İbrahim Saraçoğlu'nun favori kürü! Her sabah 1 kaşık tüketinin bağışlıklığı çelik gibi oluyor!
Canan Karatayve İbrahim Saraçoğlu'nun favori kürü ortaya çıktı. Her sabah tüketilmesi gereken bu etkili karışım sayesinde kışı sağlıkla geçireceksiniz. Kalp sağlığı, bağışıklık, cilt sağılığı gibi birçok faydası bulunan bu şifa kürü için 2 malzeme yeterli oluyor. İşte soğuklara karşı sizi turp gibi yapacak reçete...
Giriş Tarihi: 03.10.2023 11:07
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