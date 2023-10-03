Canan Karatay ve İbrahim Saraçoğlu’nun favori kürü! Her sabah 1 kaşık tüketinin bağışlıklığı çelik gibi oluyor!

Zeytinyağı ve limon ikilisi karaciğerin rahatlamasını sağlarken bir yandan gözlerde oluşan torbacıkların hafiflemesine yardımcı olur. Karaciğerde oluşan toksinlerin atılmasını sağlar. Böbrek taşı veya safra kesesi gibi problemlerden muzdaripseniz, mutlaka bu karışımdan tüketin. Zeytinyağı ve limon karışımı böbrek taşı probleminin çok daha hafif geçmesini sağlar.

İkili, beyin fonksiyonları üzerinde de etkili bir ilaç görevi görüyor. Düzenli tüketmeye başladığınızda alzheimer hastalığı ve diğer ruhsal rahatsızlıklardan korunmaya yarıyor. Daha güçlü bir hafıza için limon ve zeytinyağı tüketebilirsiniz. Her ikisi de ayrı ayrı birer şifa kaynağı olan limon ve zeytinyağı birleşince faydalarını da ikiye katlıyor. Zeytinyağında bulunan mineraller ve limondaki c vitamini oranı, daha sağlıklı bir cilt ve vücut sağlığını gözler önüne serebilir.