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Haberler Galeri Canan Karatay'dan iştah kapatan tavsiye! Tüketen 1 gün boyunca acıkmıyor! Kahvaltıda ekmek yerine...

Canan Karatay'dan iştah kapatan tavsiye! Tüketen 1 gün boyunca acıkmıyor! Kahvaltıda ekmek yerine...

Canan Karatay, son açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Sağlık beslenmek isteyenlerin sürekli takip ettiği isimlerden biri olan Karatay, özellikle kahvaltıda tüketilmesi gereken iştah kapatıcı besinleri açıkladı. İşte uzun süre tok tutan o besin...

Giriş Tarihi: 05.10.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 07:47
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Canan Karatay’dan iştah kapatan tavsiye! Tüketen 1 gün boyunca acıkmıyor! Kahvaltıda ekmek yerine...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki önerilerine devam ediyor. Karatay, son açıklamasında sık sık acıkan kişiler için önerilerde bulundu. İşte, kilo vermek isteyenleri uzun süre tok tutan o besin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canan Karatay’dan iştah kapatan tavsiye! Tüketen 1 gün boyunca acıkmıyor! Kahvaltıda ekmek yerine...

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR!

Ünlü doktor, ceviz ve yumurtanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ön plana çıkardı. Karatay'a göre ceviz, uzun süre tokluk hissi sağlayabilen bir besindir. Ayrıca, ceviz, içeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri ile de dikkat çeker ve bu özelliği sayesinde kolesterol düşürücü bir etkiye sahiptir.

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Canan Karatay’dan iştah kapatan tavsiye! Tüketen 1 gün boyunca acıkmıyor! Kahvaltıda ekmek yerine...

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Tok tutmaya yardımcı olduğu için kilo verme sürecinde diyet yapanların bir numaralı tercihidir.
Kalp sağlığını destekler.
Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

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Canan Karatay’dan iştah kapatan tavsiye! Tüketen 1 gün boyunca acıkmıyor! Kahvaltıda ekmek yerine...

Antioksidan zenginidir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kanser riskini azaltabilir.
Cilt ve saç sağlığını destekler.

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Canan Karatay’dan iştah kapatan tavsiye! Tüketen 1 gün boyunca acıkmıyor! Kahvaltıda ekmek yerine...

Kilo kontrolüne yardımcı olabilir.
Depresyon etkilerini hafifletir.
Uyku kalitesini yükseltir.
Üreme sağlığını destekler.