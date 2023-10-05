Canan Karatay’dan iştah kapatan tavsiye! Tüketen 1 gün boyunca acıkmıyor! Kahvaltıda ekmek yerine...

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR!

Ünlü doktor, ceviz ve yumurtanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ön plana çıkardı. Karatay'a göre ceviz, uzun süre tokluk hissi sağlayabilen bir besindir. Ayrıca, ceviz, içeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri ile de dikkat çeker ve bu özelliği sayesinde kolesterol düşürücü bir etkiye sahiptir.