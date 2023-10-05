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Canan Karatay'dan iştah kapatan tavsiye! Tüketen 1 gün boyunca acıkmıyor! Kahvaltıda ekmek yerine...
Canan Karatay, son açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Sağlık beslenmek isteyenlerin sürekli takip ettiği isimlerden biri olan Karatay, özellikle kahvaltıda tüketilmesi gereken iştah kapatıcı besinleri açıkladı. İşte uzun süre tok tutan o besin...
Giriş Tarihi: 05.10.2023 07:47Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 07:47