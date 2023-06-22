1 tanesi bile yetiyor! B12 eksikliğine çare bulundu! İşte B12 vitamini değerlerinizi normale çeviren besin...

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ!

B12 vitamini eksikliğinin meydana gelmesinde pek çok faktör bulunur. B12 vitaminin bulunduğu gıdaların tüketilmemesi eksikliğin meydana gelmesinde büyük bir yere sahiptir.

Bitkiler ve sebzeler B12 vitamini içermeyen yiyeceklerdir. Bu sebeple vejetaryen beslenmeyi tercih eden kişilerde B12 vitamini eksikliği meydana gelebilir.

B12 vitaminin bulunduğu gıdalar hayvansal gıdalar olduğu için bu gıdaların tüketimindeki yetersizlik de B12 vitamini eksikliğine yol açar.