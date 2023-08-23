İbn-i Sina'dan astım hastalığına doğal çözüm! Ciğerlerinizi dinlendirecek! 2 tanesini karıştırıp...

Meğer 1000 yıl önce yazmış! İbn-i Sina'dan ciğerlerinizi dinlendiren formül! Tıp alanının öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina, yüzyıllar önce geliştirdiği reçetelerin günümüzde dahi değerini koruduğunu kanıtlıyor. Özellikle solunum yolu hastalıkları ve astım gibi rahatsızlıklarla mücadelede kullanılan sadece iki malzemeli reçete, modern tıpta da ilgi odağı olmaya devam ediyor. İşte, astım hastalığını tedavi eden besinler...