Ev hanımlarına Canan Karatay'dan not edilmelik salça tarifi! Küf ve kararma olmadan sağlığınıza sağlık katın!

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında yaptığı önerilerle tanınan bir uzmandır. Son zamanlarda, ev hanımlarının mutfağından eksik olmayan bir malzeme olan domates salçası ile ilgili değerli bir tarif paylaştı. Bu tarif, salçanın uzun süre tazelik ve kalitesini korumasını sağlıyor. İşte kışlık hazırlıklarında hayatınızı kurtaracak öneri...