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Haberler Galeri Ev hanımlarına Canan Karatay'dan not edilmelik salça tarifi! Küf ve kararma olmadan sağlığınıza sağlık katın!

Ev hanımlarına Canan Karatay'dan not edilmelik salça tarifi! Küf ve kararma olmadan sağlığınıza sağlık katın!

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında yaptığı önerilerle tanınan bir uzmandır. Son zamanlarda, ev hanımlarının mutfağından eksik olmayan bir malzeme olan domates salçası ile ilgili değerli bir tarif paylaştı. Bu tarif, salçanın uzun süre tazelik ve kalitesini korumasını sağlıyor. İşte kışlık hazırlıklarında hayatınızı kurtaracak öneri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 08:55
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Ev hanımlarına Canan Karatay’dan not edilmelik salça tarifi! Küf ve kararma olmadan sağlığınıza sağlık katın!

Yazın sıcak günlerinde ev hanımları tarafından hazırlanan kışlık yiyecekler arasında domates ve biber salçaları önemli bir yer tutuyor. Bu doğal ve organik ürünler, kış aylarında yemeklere lezzet katmanın yanı sıra sağlıklı beslenmeyi destekliyor. Ünlü Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, katkı maddesi içermeyen ve evlerde kolayca hazırlanabilen domates salçası tarifi paylaştı.

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Ev hanımlarına Canan Karatay’dan not edilmelik salça tarifi! Küf ve kararma olmadan sağlığınıza sağlık katın!

SALÇADA KÜFLENMEYİ ÖNLEYECEK SAĞLIK REÇETESİ

Karatay küflenmeyi önlemek için salçanın içerisine muhakkak 1 yemek kaşığı zeytinyağı konulmasını istiyor. Domates salçasını hazırladıktan sonra yeteri kadar zeytinyağı ve tuzu üzerinde gezdirerek küflenmesini önleyebilirsiniz.

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Ev hanımlarına Canan Karatay’dan not edilmelik salça tarifi! Küf ve kararma olmadan sağlığınıza sağlık katın!

Canan Karatay usulü domates salçası şöyle yapılır:

*Domates
*Kaya Tuzu
*Cam Kavanoz

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Ev hanımlarına Canan Karatay’dan not edilmelik salça tarifi! Küf ve kararma olmadan sağlığınıza sağlık katın!

Salçanın yapım aşamaları:

Domatesleri yıkayıp, sirkeli suyun içerisinde bekletin. Domatesleri robottan geçirip, güzelce çelik tencerede kaynatın. 20 dakika o kadar pişirdikten sonra tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra temiz kavanozlara doldurup, kapağını sıkıca kapatın. Ters çevirip üzerini örtün. Bir gece beklettikten sonra yemeklerde kullanabilirsiniz.

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Ev hanımlarına Canan Karatay’dan not edilmelik salça tarifi! Küf ve kararma olmadan sağlığınıza sağlık katın!

6 ADIMDA ACI BİBER SALÇASI TARİFİ

Acı biber salçası, Türk mutfağının vazgeçilmez malzemelerinden biridir ve birçok yemeğe tat vermek için kullanılır. İşte lezzetli bir acı biber salçası tarifi:

Malzemeler:

1 kg taze acı kırmızı biber

1 yemek kaşığı tuz