Canan Karatay'dan tığ gibi incecik yapacak tarif geldi! Kardiyo yanından es geçer! İçine koyulacakları tek tek açıkladı...

Prof. Dr. Canan Karatay gibi bazı uzmanlar, limonlu suyun sağlık açısından faydalı olduğunu belirtmektedir. Ancak, bu konuda yapılan araştırmaların çoğu sınırlı ölçekte ve kesin sonuçlar elde edilmemiştir. Herkesin vücut yapısı ve sağlık durumu farklı olduğundan, bireysel ihtiyaçlar ve toleranslar da dikkate alınmalıdır. Özellikle zayıflamak isteyenler için bu formül önplana çıkıyor. İşte, Canan Karatay'ın o formülü!