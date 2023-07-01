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Canan Karatay'dan tığ gibi incecik yapacak tarif geldi! Kardiyo yanından es geçer! İçine koyulacakları tek tek açıkladı...

Prof. Dr. Canan Karatay gibi bazı uzmanlar, limonlu suyun sağlık açısından faydalı olduğunu belirtmektedir. Ancak, bu konuda yapılan araştırmaların çoğu sınırlı ölçekte ve kesin sonuçlar elde edilmemiştir. Herkesin vücut yapısı ve sağlık durumu farklı olduğundan, bireysel ihtiyaçlar ve toleranslar da dikkate alınmalıdır. Özellikle zayıflamak isteyenler için bu formül önplana çıkıyor. İşte, Canan Karatay'ın o formülü!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 16:08
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Canan Karatay’dan tığ gibi incecik yapacak tarif geldi! Kardiyo yanından es geçer! İçine koyulacakları tek tek açıkladı...

Kilo vermek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Prof. Dr. Canan Karatay'ın konu hakkında formülleri yaz aylarına girilmesinin ardından yakın takibe alındı. ağlıklı beslenme ve diyet tavsiyeleri ile adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay'ın limonlu su konusunda yaptığı açıklama şaşırttı. İşte, konu hakkında formüller!

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Canan Karatay’dan tığ gibi incecik yapacak tarif geldi! Kardiyo yanından es geçer! İçine koyulacakları tek tek açıkladı...

Limonlu suyun içilmesinin birçok faydası olduğu konusunda yaygın bir kanı vardır. İşte bazı potansiyel faydaları:

C vitamini kaynağı: Limonlar C vitamini bakımından zengindir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.

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Canan Karatay’dan tığ gibi incecik yapacak tarif geldi! Kardiyo yanından es geçer! İçine koyulacakları tek tek açıkladı...

Sindirim sağlığı: Limonlu su, sindirim sisteminin hareketliliğini artırabilir ve sindirim sorunlarına yardımcı olabilir.

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Canan Karatay’dan tığ gibi incecik yapacak tarif geldi! Kardiyo yanından es geçer! İçine koyulacakları tek tek açıkladı...

Detoks etkisi: Limonlu su, vücuttaki toksinlerin temizlenmesine yardımcı olabilir ve karaciğeri destekleyebilir.

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Canan Karatay’dan tığ gibi incecik yapacak tarif geldi! Kardiyo yanından es geçer! İçine koyulacakları tek tek açıkladı...

Metabolizma hızı: Bazı kişiler limonlu su içmenin metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte, bu etkiyi bilimsel olarak doğrulayan kesin kanıtlar bulunmamaktadır.