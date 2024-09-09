09 Eylül 2024, Pazartesi
İbn-i Sina reçetesi: Eritip dizlerinize sürün! Ne ağrı ne de sızı kalıyor
İbn-i Sina, binlerce yıl öncesinde geliştirdiği tedavi yöntemleriyle günümüzde de büyük ilgi görüyor. Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina'nın özellikle diz ağrısı çekenlere etkili bir tarifi bulunuyor. Modern kremlerin yerini alabilecek bu geleneksel yöntem, hem dizlerinizin tutulmasını önlemekte hem de mevcut ağrıları hafifletmekte etkili olabilir.
Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:37