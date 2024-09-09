İbn-i Sina reçetesi: Eritip dizlerinize sürün! Ne ağrı ne de sızı kalıyor

DİZ AĞRISINI BIÇAK GİBİ KESİYOR!

Uzun yıllardır geleneksel mutfaklarda hem lezzet katkısı hem de sağlık faydalarıyla kullanılan kuyruk yağı, günümüzde de popülerliğini sürdürüyor. İbn-i Sina'nın kemik düzelten yağı olarak adlandırdığı bu doğal yağ, eritilip dizlere sürüldüğünde olumlu etkiler sağlayabileceği belirtiliyor.