09 Eylül 2024, Pazartesi
Egzamanın kökünü kurutan doğal ilaç tarifi!
Asırlardır egzama ve deri döküntülerine karşı doğanın sunduğu şifalı bitkiler kullanılmakta. Tıp alimi İbn-i Sina, çeşitli hastalıkların tedavisinde çamı kullanarak binlerce insanın şifasını sağlamış bir isim olarak biliniyor. Önereceğimiz bu doğal bitki, cildin nem dengesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda egzamanın yol açtığı kaşıntı ve kızarıklığı da hafifletiyor.
Giriş Tarihi: 09.09.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:05