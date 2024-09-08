Canan Karatay velileri uyardı: ’Çocukların çantasından eksik etmeyin’

Karatay, okul ortamında çocukların sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

"Çocuklar okulda bu deterjanların kokularını soluyorlar" diyen Karatay, okullarda kullanılan temizlik ürünlerinin çocukların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, okul kantinlerinin "çok tehlikeli ve zararlı" olduğunu vurguladı.