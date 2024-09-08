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Canan Karatay velileri uyardı: 'Çocukların çantasından eksik etmeyin'

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığı bu dönemde, Prof, Dr. Canan Karatay'ın açıklamaları veliler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Ezber bozan açıklamalarıyla bilinen Karatay, öğrenciler beslenme çantalarında yer alması gereken besinleri tek tek açıkladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.09.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 15:54
Canan Karatay velileri uyardı: ’Çocukların çantasından eksik etmeyin’

Üç aylık yaz tatili geride kaldı, okullar açılıyor...

Canan Karatay velileri uyardı: ’Çocukların çantasından eksik etmeyin’

Ezber bozan açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay da 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak yeni 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Canan Karatay velileri uyardı: ’Çocukların çantasından eksik etmeyin’

Karatay, okul ortamında çocukların sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

"Çocuklar okulda bu deterjanların kokularını soluyorlar" diyen Karatay, okullarda kullanılan temizlik ürünlerinin çocukların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, okul kantinlerinin "çok tehlikeli ve zararlı" olduğunu vurguladı.

Canan Karatay velileri uyardı: ’Çocukların çantasından eksik etmeyin’

Özellikle yumurtanın, öğrencilerin beslenmesinde yer alması gerektiğini ifade etti.

Canan Karatay velileri uyardı: ’Çocukların çantasından eksik etmeyin’

Yumurta, beyin sağlığını destekleyen kolin maddesi içerdiği için çocukların konsantrasyonunu artırabilir.