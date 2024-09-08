08 Eylül 2024, Pazar
Canan Karatay velileri uyardı: 'Çocukların çantasından eksik etmeyin'
Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığı bu dönemde, Prof, Dr. Canan Karatay'ın açıklamaları veliler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Ezber bozan açıklamalarıyla bilinen Karatay, öğrenciler beslenme çantalarında yer alması gereken besinleri tek tek açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.09.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 15:54