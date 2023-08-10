Hafızanızı zımba gibi yapacak! Türk mutfağının vazgeçilmezi meğer altın değerindeymiş! Bir çay kaşığı tüketmek yeterli!

Son dönemde, hafıza sorunlarıyla mücadele eden bireylerin sayısı artış gösteriyor. Özellikle ileri yaşlarda daha sık rastlanan unutkanlık problemleri, günümüzde gençler arasında da yaygın hale gelmiş durumda. Teknolojinin hızla hayatımıza girmesi, bilgisayar ve cep telefonlarının günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olması, unutkanlık yaşının düşmesine neden olabilir. Bu noktada Türk mutfağında sıkça kullanılan bu baharat hafıza koruyucu özellikleriyle neredeyse altından daha değerli.