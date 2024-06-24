24 Haziran 2024, Pazartesi
İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Her gün 3 tane tüketen gençleşiyor! Cilt güzelleştirici...
Ünlü tıp bilgini İbn-i Sina'nın araştırmaları ve sağlık reçeteleri günümüzde büyük ilgi görüyor. Kimyasal cilt ürünleri yerine doğal yöntemlere ilgi artarken, İbn-i Sina'nın tavsiyeleri de dikkat çekiyor. İbn-i Sina'nın önerdiği besinler arasında, cildin genç ve sağlıklı görünmesini sağlayan etkili doğal seçenekler bulunuyor. İşte cildi pırıl pırıl yapan besin...
Giriş: 24.06.2024 16:18 Güncelleme: 24.06.2024 16:22
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