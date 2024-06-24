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İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Her gün 3 tane tüketen gençleşiyor! Cilt güzelleştirici...

Ünlü tıp bilgini İbn-i Sina'nın araştırmaları ve sağlık reçeteleri günümüzde büyük ilgi görüyor. Kimyasal cilt ürünleri yerine doğal yöntemlere ilgi artarken, İbn-i Sina'nın tavsiyeleri de dikkat çekiyor. İbn-i Sina'nın önerdiği besinler arasında, cildin genç ve sağlıklı görünmesini sağlayan etkili doğal seçenekler bulunuyor. İşte cildi pırıl pırıl yapan besin...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 16:18 Güncelleme: 24.06.2024 16:22
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İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Her gün 3 tane tüketen gençleşiyor! Cilt güzelleştirici...

Yaz aylarının lezzetli meyvesi kayısı, sağlık için önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebilen kayısı, bol miktarda vitamin ve mineral içerir.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Her gün 3 tane tüketen gençleşiyor! Cilt güzelleştirici...

Kayısının içinde bulunan A, C, E vitaminleri ile demir, magnezyum, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller, vücut için oldukça faydalıdır.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Her gün 3 tane tüketen gençleşiyor! Cilt güzelleştirici...

Bu besin öğeleri, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, kemik sağlığının korunmasına ve genel olarak vücut fonksiyonlarının desteklenmesine katkı sağlar.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Her gün 3 tane tüketen gençleşiyor! Cilt güzelleştirici...

Özellikle İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği gibi, günde 4 adet kuru kayısı tüketmek, sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir.

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İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Her gün 3 tane tüketen gençleşiyor! Cilt güzelleştirici...

Ancak uzmanlar, günlük tüketiminizi 4 adetten fazla artırmamanızı öneriyor.