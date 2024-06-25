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Evinizden eksik etmeyin! Alzheimer ve Parkinson'a meydan okuyor...

Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklar, günümüzde artan bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Alzheimer, genellikle ilerleyici bellek kaybı, bilişsel gerileme ve kişilik değişiklikleri ile karakterize olan bir hastalıktır. Parkinson ise hareket bozuklukları, titreme, kas sertliği gibi semptomlarla kendini gösteren bir diğer yaygın nörolojik rahatsızlıktır. İşte bu hastalığı önleyeme yardım olan besinler...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 10:20 Güncelleme: 25.06.2024 10:20
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Evinizden eksik etmeyin! Alzheimer ve Parkinson’a meydan okuyor...

Beyin sağlığını destekleyici bir beslenme düzeni oluşturmanın yanı sıra, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak ve zihinsel aktiviteleri sürdürmek de önleyici önlemler arasında yer alır.

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Evinizden eksik etmeyin! Alzheimer ve Parkinson’a meydan okuyor...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, özellikle ilerleyen yaşla birlikte çevresel faktörlerin etkisiyle beynin hızla yaşlandığını ve Alzheimer, Parkinson gibi nörolojik hastalıkların görülme sıklığının arttığını belirtti. Çelik, beyin sağlığını güçlendiren 5 etkili besini açıkladı.

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Evinizden eksik etmeyin! Alzheimer ve Parkinson’a meydan okuyor...

1- YUMURTA

Yumurta; B6, B12, folat ve kolin dahil olmak üzere beyin sağlığı ve gelişimini destekleyici en önemli besin kaynağıdır. Özellikle kolin, hafızanın güçlenmesini destekleyen asetilkolin oluşturmak için önemlidir. Karaciğerde az miktarda üretilir ancak dışarıdan besinler ile alınması gerekir. Gebelik ve emzirme döneminde yeterli kolin tüketimi bebeğin beyin gelişimini olumlu etkilemektedir. Kolin alımı kadınlar için günde 425 mg, erkekler içinse 550 mg'dır. 1 adet yumurta 147 mg kolin içerdiğinden günlük gereksinimin yaklaşık yaklaşık 30'u bu şekilde karşılanabilmektedir.

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Evinizden eksik etmeyin! Alzheimer ve Parkinson’a meydan okuyor...

3- KABAK ÇEKİRDEĞİ

Beyin sağlığı için diyet örüntüsünde her gün yer alması önerilen ceviz, fındık ve bademin yanı sıra yine yağlı tohumlardan olan kabak çekirdeği de; içerdiği çinko, magnezyum, bakır ve demir içeriği ile beyin sağlığı için önemli olan besin ögelerinin en önemli kaynaklarından biridir. Öğlenme, hafıza, sinir sinyali, bozulmuş beyin fonksiyonu gibi beyin sağlığı için önemli etkileri olan kabak çekirdeğini tansiyon sorunu olsun olmasın mutlaka tuzsuz tüketmek gerekir. Günde 1 çay bardağından fazla tüketilmemelidir.

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Evinizden eksik etmeyin! Alzheimer ve Parkinson’a meydan okuyor...

4- KAHVE

Kahvede bulunan kafein ve antioksidanlar beyin sağlığının desteklenmesine yardımcı olur. Özellikle antioksidan etkisi ile bilişsel işlevlerdeki bozulma ile savaşır. Konsantrasyonu artırması, dopamin gibi iyi hissettiren nörotransmiterlerin artışını sağlaması gibi etkileri ile de beyin üzerinde olumlu etki yapıyor.