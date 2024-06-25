25 Haziran 2024, Salı
Evinizden eksik etmeyin! Alzheimer ve Parkinson'a meydan okuyor...
Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklar, günümüzde artan bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Alzheimer, genellikle ilerleyici bellek kaybı, bilişsel gerileme ve kişilik değişiklikleri ile karakterize olan bir hastalıktır. Parkinson ise hareket bozuklukları, titreme, kas sertliği gibi semptomlarla kendini gösteren bir diğer yaygın nörolojik rahatsızlıktır. İşte bu hastalığı önleyeme yardım olan besinler...
Giriş: 25.06.2024 10:20 Güncelleme: 25.06.2024 10:20
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