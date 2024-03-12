Ramazan'da kabızlık sorununa çözüm! İftar ve sahurda mutlaka tüketin

Lif mutlak oranda öneriyoruz özellikle tam buğdaylı ekmekler bu süreçte soframıza dahil oluyor. İlerleyen günlerde kabızlık şikayeti olacağı için lifle birlikte kabızlık sorununu çözmeye başlayacağız. Kahveyi, çayı bu dönemde pek önermiyoruz. İçerisinde kafein var, aynı zamanda idrar söktürücü özelliği daha çok susuz bırakıyor. Çay, kahve yerine mutlaka su öneriyoruz. Protein, lif olacak, mutlaka su içeceğiz, iftar çok önemli. Bütün gün aç kaldık, hemen yeme tarzında olmayacak. En azından hafif bir çorba ile başlamayı öneriyoruz. Böylece hem su ihtiyacımızı almış oluyoruz hem de bir tokluk sinyali veriyoruz. Arkasından öğünlerimizde sebze, probiyotik mutlaka olmalı. Probiyotik en sevdiğimiz, sofralarımızın eksik olmaz yoğurdu" dedi.