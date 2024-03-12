12 Mart 2024, Salı
Ramazan'da kabızlık sorununa çözüm! İftar ve sahurda mutlaka tüketin
Ramazan ayında oruç tutanların sıklıkla karşılaştığı sağlık sorunlarından biri olan kabızlık, birçok kişinin yaşadığı rahatsızlıklardan biridir. Uzun süren açlık süreci ve değişen beslenme düzeni nedeniyle sindirim sistemi yavaşlayabilir, bu da kabızlığa neden olabilir. Ancak, bu sorunu önlemek veya hafifletmek için birkaç önlem almak mümkündür. İşte bağırsakları çalıştıran formül...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:28
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