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Ramazan'da kabızlık sorununa çözüm! İftar ve sahurda mutlaka tüketin

Ramazan ayında oruç tutanların sıklıkla karşılaştığı sağlık sorunlarından biri olan kabızlık, birçok kişinin yaşadığı rahatsızlıklardan biridir. Uzun süren açlık süreci ve değişen beslenme düzeni nedeniyle sindirim sistemi yavaşlayabilir, bu da kabızlığa neden olabilir. Ancak, bu sorunu önlemek veya hafifletmek için birkaç önlem almak mümkündür. İşte bağırsakları çalıştıran formül...

Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:28
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Ramazan’da kabızlık sorununa çözüm! İftar ve sahurda mutlaka...

Ramazan ayının sağlıklı ve rahat bir şekilde geçirilmesi için iftar ve sahur öğünlerinin yanı sıra bu öğünler arasında tüketilen besinlerin önemi büyük. Bu noktada, sağlıklı bir oruç süreci için uzmanlar beslenme önerilerinde bulunuyor. Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Esin Korkut, mide problemlerini önlemek için dikkat edilmesi gerekenleri ve mide hastalıkları olan kişilere yönelik tavsiyelerde bulunurken, Diyetisyen Asya Naz Al da Ramazan Ayı'nda vatandaşların tüketmesi ve uzak durması gereken besinler hakkında bilgi verdi. Bu uzmanlar, sağlıklı bir Ramazan geçirmek isteyenler için önemli ipuçları sunuyor.

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Ramazan’da kabızlık sorununa çözüm! İftar ve sahurda mutlaka...

"PROBİYOTİK MUTLAKA OLMALI"

İftar ve sahur öğünlerinde tüketilen ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Esin Korkut, "Ramazan süresince yediklerimiz, yemek düzenimiz hepsi değişiyor. Gün içerisinde sürekli açız, çok ciddi susuz kalacağız. Akabinde gastroenterolojik problemler oluşmaya başlayacak. Mide ağrıları, yanmaları özellikle reflü ve kabızlık ilerleyen günlerde çok sık karşılaşılan problemler. En önemli öğün sahur öğünü, kesinlikle atlanmaması gerekiyor. Sadece su içeyim, yatayım tarzında olmamalı, mutlaka sahura kalkılacak ve yemek yenilecek. Yemekte daha çok tok tutmasını sağlayacak, protein kaynaklı gıdaları öneriyoruz, hem bizi tok tutuyor hem günümüzü rahat geçirtecek.

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Ramazan’da kabızlık sorununa çözüm! İftar ve sahurda mutlaka...

Lif mutlak oranda öneriyoruz özellikle tam buğdaylı ekmekler bu süreçte soframıza dahil oluyor. İlerleyen günlerde kabızlık şikayeti olacağı için lifle birlikte kabızlık sorununu çözmeye başlayacağız. Kahveyi, çayı bu dönemde pek önermiyoruz. İçerisinde kafein var, aynı zamanda idrar söktürücü özelliği daha çok susuz bırakıyor. Çay, kahve yerine mutlaka su öneriyoruz. Protein, lif olacak, mutlaka su içeceğiz, iftar çok önemli. Bütün gün aç kaldık, hemen yeme tarzında olmayacak. En azından hafif bir çorba ile başlamayı öneriyoruz. Böylece hem su ihtiyacımızı almış oluyoruz hem de bir tokluk sinyali veriyoruz. Arkasından öğünlerimizde sebze, probiyotik mutlaka olmalı. Probiyotik en sevdiğimiz, sofralarımızın eksik olmaz yoğurdu" dedi.

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Ramazan’da kabızlık sorununa çözüm! İftar ve sahurda mutlaka...

"HASTALAR MUTLAKA HEKİMLERİNE DANIŞMALI"

Ramazan Ayı'nda sık karşılaştıkları rahatsızlıklar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Korkut, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dönemde reflü ve kabızlık şikayetimiz çok ön plana geliyor. Bunun yanında ülser, gastrit şikayetlerimiz de oluşacak. Önlemek için başından itibaren önlem almak gerekiyor. Sahurda hemen yiyip yattığımızda ya da iftarda çok yedik hemen yatmaya kalkıştığımızda doğal olarak reflü şikayetleri çok olacak. Göğüs bölgesinde yanmalar, ağız içerisine acı su gelmeler, reflü hastalarının özellikle yağlı, çok fazla kızartmalar tüketmemesi gerekecek, yemekten hemen sonra yatmayı kesinlikle önermiyoruz. En az yarım saat, 1 saat oturur vaziyette olunmalı. Sahurda çalışma nedenlerimizden dolayı bunu çok yapamıyor olsak bile en azından yatak başını 10-15 santim yükseltip yatarsak reflü sorunlarını da gidermiş oluruz.

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Ramazan’da kabızlık sorununa çözüm! İftar ve sahurda mutlaka...

Gastrik ülseri, gastriti olan hastalarımız neyin dokunup dokunmadığını biliyorlar. Çok acılı, baharatlı, yağlı gıdalardan uzak durması gerekecek. İlaç kullanımına gerek olabilir, gerekirse doktorunuz onu iftar, sahur şeklinde zaten bölecektir ancak tutmamanız gerekiyorsa da buna göre uygun önerilerde bulunacaktır. Özellikle kronik hastalığı olanlar, kronik ülseri, kabızlığı, reflü hastalarımız, tansiyonu, şekeri, kalp hastalığı olan hastalarımız mutlaka bu dönemde hekimlerine danışmalı. Ona uygun ilaçlarını ve beslenme düzenini korumalıdır"