Spor yapanların favori besini! Yumurtadan 10 kat fazla protein içeriyor...

PROTEİN TOZU ZARARLI MIDIR?

Protein tozunun zararlı olup olmadığı çokça tartışılan ve gündeme gelen bir konudur. Protein tozu kimilerine göre yararlı kimilerine göre zararlıdır.

Spor sonrası protein tozu kullanmak isteyenler protein tozu hakkında araştırma yapıyor. Yapılan bazı araştırmalara göre protein tozunun bazı zararları bulunuyor.

- Protein tozu fazla tüketildiği taktirde kalp hastalıklarına yol açabiliyor.

- Kemik erimesi meydana gelebiliyor.

- Böbrek taşı riskini artırıyor.

- Fazla tüketilen protein tozu araciğer hastalıklarına yol açabilir.

Protein tozu kullanırken miktarına oldukça dikkat edilmesi gerekir. Yüksek dozda tüketilen protein tozu sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.