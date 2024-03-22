Hurma Çekirdeklerinin Faydaları Sizi Şaşırtacak! Atmadan Önce Okuyun

Ramazan ayı, birçok geleneği ve özel lezzeti ile mübarek bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkar. Bu özel günlerde, iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmalar, hem lezzetleri hem de sağlık açısından sundukları faydalar ile ön plana çıkarlar. Ancak hurmanın kendisi kadar, içerisinde barındırdığı çekirdekler de bir o kadar değerli ve işlevseldir. Peki, hurma çekirdeklerini nasıl değerlendirebiliriz?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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