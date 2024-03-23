23 Mart 2024, Cumartesi
Canan Karatay her derde deva besini açıkladı! Tüketen 100 yaşını görüyor...
Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Canan Karatay, son önerisiyle dikkat çekti. Karatay'ın önerdiği besin kaynağı, tüketenlerin kanındaki zehrin anında akıp gitmesine yardımcı oluyor ve böbreklerin diyalizden kurtulmasına olanak tanıyor. Ayrıca bu bitkiyi tüketenlerin yaşam süresi de uzuyor. İşte Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği bitki...
Giriş Tarihi: 23.03.2024 10:15
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