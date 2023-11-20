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Haberler Galeri Her hafta sadece 1 kez sofranızda bulundurun! Her derde deva besin: Eklem ağrısı, akciğer enfeksiyonu, reflü, bağırsak sağlığı...

Her hafta sadece 1 kez sofranızda bulundurun! Her derde deva besin: Eklem ağrısı, akciğer enfeksiyonu, reflü, bağırsak sağlığı...

Sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kereviz, sadece tatlı ve hafif acı lezzetiyle değil aynı zamanda sağlığımız için sunduğu zengin vitamin ve mineral içeriğiyle de dikkat çeker. Kereviz, bir şifa kaynağı olarak kabul edilir ve birçok sağlık yararı sunar. Peki, kerevizin faydaları nelerdir ve hangi hastalıklara iyi gelir? İşte kerevizin bilinmeyen faydaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2023 18:08
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Her hafta sadece 1 kez sofranızda bulundurun! Her derde deva besin: Eklem ağrısı, akciğer enfeksiyonu, reflü, bağırsak sağlığı...

Kereviz, düşük kalorili olması nedeniyle özellikle zayıflama dönemlerinde tercih edilen bir besindir. K vitamini, C vitamini, potasyum, folat ve B6 vitamini gibi zengin vitamin ve mineral içeriğinin yanı sıra, kereviz mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. İşte hem lezzetiyle hem de faydalarıyla her derde deva besin...

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Her hafta sadece 1 kez sofranızda bulundurun! Her derde deva besin: Eklem ağrısı, akciğer enfeksiyonu, reflü, bağırsak sağlığı...

KEREVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Binbir derde deva olan kereviz maydonozgiller grubunda yer alıyor. Yeşil yapraklı sebze olan kereviz faydalarıyla şaşırtıyor. Hem mineral hem vitaminler açısından zengin bir besin kaynağı olan kereviz kış mevsiminin vazgeçilmez sebzesi olarak karşımıza çıkıyor. Kereviz içerisinde C vitamini, D vitamini, A vitamini, B6 ve B12 vitaminleri barındırır. Antioksidan özelliği sayesinde kereviz vücudu temizler.

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Her hafta sadece 1 kez sofranızda bulundurun! Her derde deva besin: Eklem ağrısı, akciğer enfeksiyonu, reflü, bağırsak sağlığı...

İŞTE MUHTEŞEM BESİN KAYNAĞI OLAN KEREVİZİN FAYDALARI

Antidoksanlar sayesinde vücutta iltihap toplanmasını engeller. Eklem ağrıları ve akciğer enfeksiyonları gibi hastalıkları olanlar için kereviz fazlasıyla faydalıdır.

Bağırsak ve sindirim sistemini düzenleyerek vücudu temizler.

Mide asidini düzenleyen kereviz, reflüden şikayetçi olanlar için sıklıkla önerilir.

Yüksek lif ve su oranına sahip olan kereviz, sindirim sistemini düzenleyen bitkilerden bir tanesidir. Kereviz tohumu idrar söktürücü olmasıyla bilinir.

Kereviz, sahip olduğu fenolik maddeler sayesinde kasların gevşemesini sağlar. Böylelikle kan basıncını ve kalp atışını düzenler.

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Her hafta sadece 1 kez sofranızda bulundurun! Her derde deva besin: Eklem ağrısı, akciğer enfeksiyonu, reflü, bağırsak sağlığı...

A vitamini ve beta-karoten bakımından zengin bir içeriği olan kereviz, cildi korur ve cildin onarılmasında rol oynar.

Kemiklerin güçlenmesinde ve kemik hastalıklarıyla mücadelede kereviz büyük bir etkiye sahiptir.

Kanın düzgün bir şekilde pıhtılaşmasına yardımcı olur.

Kadınların adet dönemlerinin düzenlenmesinde yarar sağlar.

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Her hafta sadece 1 kez sofranızda bulundurun! Her derde deva besin: Eklem ağrısı, akciğer enfeksiyonu, reflü, bağırsak sağlığı...

ÇİĞ KEREVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Çiğ kereviz tüketmekte en az yemeği ve salatası kadar faydalıdır. Kerevizi çiğ yerseniz, yüksek lifli içeriği çok fazla çiğnemenize sebep olacaktır. Yavaş yediğiniz çiğ kereviz sizi uzun süre tok tutacaktır.