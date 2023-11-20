Her hafta sadece 1 kez sofranızda bulundurun! Her derde deva besin: Eklem ağrısı, akciğer enfeksiyonu, reflü, bağırsak sağlığı...

Sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kereviz, sadece tatlı ve hafif acı lezzetiyle değil aynı zamanda sağlığımız için sunduğu zengin vitamin ve mineral içeriğiyle de dikkat çeker. Kereviz, bir şifa kaynağı olarak kabul edilir ve birçok sağlık yararı sunar. Peki, kerevizin faydaları nelerdir ve hangi hastalıklara iyi gelir? İşte kerevizin bilinmeyen faydaları...