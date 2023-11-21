Yumurtayı asla böyle yemeyin! Hastanelik ediyor

En güçlü protein kaynaklarından biri olan yumurtanın her sabah 1 adet yenmesi öneriliyor. Ancak yumurta tüketilirken büyük bir hata yapılıyor. Dikkat edilmeyen ve gözden kaçırılan bu hata yumurtanın resmen zehre dönüşmesine sebep oluyor.