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Her gün yumurta yiyenler dikkat! Bu zararını duyan ağzına sürmüyor

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan yumurta, içerdiği besin değerleriyle bilinirken, yapılan yeni araştırmalar bazı hastalıkların tetikleyicisi olabileceğini gösteriyor. Son dönemde yumurta tüketimi ile ilgili gerçekleştirilen araştırmalarda ortaya çıkan bulgular, tüketiciler üzerinde dikkat çekici etkiler bırakıyor.

Giriş Tarihi: 03.02.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 09:06
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Her gün yumurta yiyenler dikkat! Bu zararını duyan ağzına sürmüyor

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biri olarak bilinir ve birçok kişi için vazgeçilmezdir. Ancak, uzmanlar tarafından yapılan yeni bir araştırma, fazla yumurta tüketimi hakkında bir gerçeği ortaya koydu. Peki, yumurtanın zararları neler? İşte konuya ilişkin merak edilenler..

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Her gün yumurta yiyenler dikkat! Bu zararını duyan ağzına sürmüyor

Yapılan araştırmalara göre, yumurta sarısındaki yüksek kolesterol seviyeleri nedeniyle aşırı yumurta tüketimi, kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve ömrü kısaltabilir.

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Her gün yumurta yiyenler dikkat! Bu zararını duyan ağzına sürmüyor

Uzmanlar, günlük kolesterol alımını kontrol etmenin, genel sağlık üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini belirtiyorlar.

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Her gün yumurta yiyenler dikkat! Bu zararını duyan ağzına sürmüyor

Araştırmada ayrıca, yumurta yemek isteyenlerin öğünler arasına zaman koymalarının önemli olduğu vurgulanıyor.

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Her gün yumurta yiyenler dikkat! Bu zararını duyan ağzına sürmüyor

Buna ek olarak, cilt sağlığı ile ilgili olarak yapılan araştırmalar, aşırı yumurta tüketiminin akne oluşumunu artırabileceğini de ortaya koydu.