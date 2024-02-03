03 Şubat 2024, Cumartesi
Her gün yumurta yiyenler dikkat! Bu zararını duyan ağzına sürmüyor
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan yumurta, içerdiği besin değerleriyle bilinirken, yapılan yeni araştırmalar bazı hastalıkların tetikleyicisi olabileceğini gösteriyor. Son dönemde yumurta tüketimi ile ilgili gerçekleştirilen araştırmalarda ortaya çıkan bulgular, tüketiciler üzerinde dikkat çekici etkiler bırakıyor.
Giriş Tarihi: 03.02.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 09:06
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7