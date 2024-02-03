Her gün yumurta yiyenler dikkat! Bu zararını duyan ağzına sürmüyor

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biri olarak bilinir ve birçok kişi için vazgeçilmezdir. Ancak, uzmanlar tarafından yapılan yeni bir araştırma, fazla yumurta tüketimi hakkında bir gerçeği ortaya koydu. Peki, yumurtanın zararları neler? İşte konuya ilişkin merak edilenler..