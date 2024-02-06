Saçınızda kepek tanesi bile bırakmıyor! Haftada 2 kere deneyin

Yöntem:

-Organik elma sirkesini ılık suyla karıştırın. Karışımı iyice çalkalayın.

-Hazırladığınız karışımı uygun bir uygulama şişesine veya sprey şişesine doldurun.

-Saçınızı ılık suyla iyice durulayın ve hafifçe kurulayın.

-Elde ettiğiniz elma sirkesi karışımını saç derinize ve saçınıza püskürtün veya uygulayın. Saç derinize ve saçınıza masaj yaparak karışımı yayın.

-Karışımı saçınızda 5-10 dakika bekletin.

-Bekleme süresinin ardından saçınızı tekrar ılık suyla durulayın ve iyice kurulayın.

-Bu işlemi haftada birkaç kez tekrarlayarak kepek sorununun azalmasını ve saç derisinin sağlığının iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Elma sirkesi, saç derisinin pH dengesini düzenler ve kepeğe neden olan mantarların büyümesini engeller. -

Ancak, herhangi bir alerjiniz veya hassasiyetiniz varsa bu tarifi uygulamadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir.

-Bu basit ve etkili tarifle kepek sorunundan kurtulabilir, sağlıklı ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz.