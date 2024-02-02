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Canan Karatay "Zehre dönüşüyor" deyip açıkladı! Eğer kahvaltıda tüketirseniz...

Meğer yanlış tüketiyormuşuz! Canan Karatay yine şaşırttı! Zeytin hakkında inanılmaz gerçek ortaya çıktı. Türkiye'nin ünlü iç hastalıkları uzmanlarından biri olan Dr. Canan Karatay, kahvaltının vazgeçilmezi olan zeytinin yanlış tüketimi konusunda önemli bir uyarıda bulundu. İşte Karatay'ın yaptığı o açıklama!

Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 09:40
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Canan Karatay Zehre dönüşüyor deyip açıkladı! Eğer kahvaltıda tüketirseniz...

İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, günlük kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinin yanlış tüketimi konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yeşil, siyah, kırık gibi birçok türü bulunan zeytinin, yanlış tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

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Canan Karatay Zehre dönüşüyor deyip açıkladı! Eğer kahvaltıda tüketirseniz...

Karatay, özellikle zeytinlerin sudan geçirilip sofraya konmasının yanlış olduğunu ifade etti.

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Canan Karatay Zehre dönüşüyor deyip açıkladı! Eğer kahvaltıda tüketirseniz...

Sağlıklı bir kahvaltı için yağlı, kristal kaya tuzlu peynir ve zeytinin önemli olduğunu vurgulayan uzman, bu tür gıdaların tüketilmemesi durumunda suya koyup tuzunu çıkartmanın ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

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Canan Karatay Zehre dönüşüyor deyip açıkladı! Eğer kahvaltıda tüketirseniz...

Karatay, ''Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız.

Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz" dedi.

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Canan Karatay Zehre dönüşüyor deyip açıkladı! Eğer kahvaltıda tüketirseniz...

FAYDALARI

Zeytin, sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin olan bir meyvedir.

İşte zeytinin bazı faydaları:

Kalp Sağlığına Katkı: Zeytin, doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve bu, kalp sağlığını destekleyebilir. Oleik asit içeren zeytin yağı, kan basıncını düşürebilir ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutabilir.