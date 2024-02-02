Canan Karatay "Zehre dönüşüyor" deyip açıkladı! Eğer kahvaltıda tüketirseniz...

Meğer yanlış tüketiyormuşuz! Canan Karatay yine şaşırttı! Zeytin hakkında inanılmaz gerçek ortaya çıktı. Türkiye'nin ünlü iç hastalıkları uzmanlarından biri olan Dr. Canan Karatay, kahvaltının vazgeçilmezi olan zeytinin yanlış tüketimi konusunda önemli bir uyarıda bulundu. İşte Karatay'ın yaptığı o açıklama!