Hap içerken sakın böyle yapmayın! Yutmaya korkanlara öneri...

TABLETLER İKİYE BÖLÜNEBİLİR Mİ?

Tabletleri kırmak, her zaman doğru bir tercih olmayabilir. Birçok tabletin üzerinde bir kırılma çizgisi bulunur. Bu çizgi, tabletin ikiye bölünebileceğini gösterir. Ancak, tabletin üzerinde böyle bir çizgi yoksa, tabletin kırılması önerilmez. Tabletin doğru dozda alınması ve etkinliğini koruması için üretici tarafından belirlenen talimatlara uyulmalıdır.