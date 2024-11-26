26 Kasım 2024, Salı
Hap içerken sakın böyle yapmayın! Yutmaya korkanlara öneri...
İlaçlar, sağlığımızı korumada ve tedavi sürecinde önemli bir rol oynar. Ancak ilaçlar yalnızca doğru şekilde kullanıldıklarında etkili olabilir. Ne yazık ki, ilaç kullanımına dair yanlış bilinen bazı bilgiler tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Özellikle hap yutarken yapılan hatalar, ilaçların etkinliğini azaltabilir. İşte ilaç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 26.11.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 16:45