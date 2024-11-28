Geleneksel Çin tıbbının vazgeçilmez şifası: Beyninizi zıpkın gibi yapıyor!

Araştırmaların Bulguları: Farklı Sonuçlar

Ginkgo biloba üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, genellikle umut verici sonuçlar elde etse de, bazı araştırmaların bulguları çelişkilidir. 15 klinik çalışmanın incelendiği bir araştırma, 11 çalışmanın ginkgo biloba ekstresinin demans hastalarında bilişsel işlevleri iyileştirdiğini belirtirken, 4 çalışma ise bu faydaların plasebo ile aynı düzeyde olduğunu gösteriyor.

Araştırmaların küçük örneklem büyüklükleri ve farklı dozajlarla yapılmış olması sonuçların tutarsız olmasına neden olabilir. Bu nedenle ginkgo biloba kullanımının her hasta için aynı etkiyi göstermediği de unutulmamalıdır.