28 Kasım 2024, Perşembe
Geleneksel Çin tıbbının vazgeçilmez şifası: Beyninizi zıpkın gibi yapıyor!
Doğal içerikleriyle dikkat çeken ginkgo biloba, "beyin otu" olarak bilinen ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceği iddia edilen bir bitki. Özellikle demans ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların semptomlarını hafifletmeye yönelik etkileriyle popülerleşen bu takviye, bilişsel gerilemeyi yavaşlatmada umut veriyor.
Giriş Tarihi: 28.11.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:33