24 Kasım 2024, Pazar
Kakao hem stresinizi hem de damarlarınızı temizliyor! Yağlı yiyeceklerin ardından bir bardak içmek yeterli...
Yeni bir araştırma, stresli anlarda tüketilen yağlı yemeklerin damar sağlığını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor, ancak bunun yanında flavanollerle dolu kakao içeceğinin bu olumsuz etkileri nasıl hafiflettiğini de gösteriyor. İşte hem stresinizi yönetmenin hem de kalp sağlığınızı korumanın lezzetli yolu...
Giriş Tarihi: 24.11.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:22