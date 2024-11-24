Kakao hem stresinizi hem de damarlarınızı temizliyor! Yağlı yiyeceklerin ardından bir bardak içmek yeterli...

Flavanoller: Sağlık İçin Güçlü Bir Bileşik

Flavanoller meyve, sebze, çay ve kuruyemişler gibi gıda maddelerinde bulunan ve özellikle kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan bileşiklerdir. Kakao, yüksek flavanoller içeriğiyle damar sağlığını desteklemede etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Araştırmanın başyazarı Dr. Catarina Rendeiro, stresli dönemlerde insanların sıklıkla yüksek yağlı yiyecekleri tercih ettiğini ve bu yiyeceklerin damar iyileşmesini engellediğini vurguluyor. Bu çalışmada ise, flavanoller açısından zengin bir gıda maddesinin stresin olumsuz etkilerini hafifletip hafifletmeyeceği test edilmiş.