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Kakao hem stresinizi hem de damarlarınızı temizliyor! Yağlı yiyeceklerin ardından bir bardak içmek yeterli...

Yeni bir araştırma, stresli anlarda tüketilen yağlı yemeklerin damar sağlığını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor, ancak bunun yanında flavanollerle dolu kakao içeceğinin bu olumsuz etkileri nasıl hafiflettiğini de gösteriyor. İşte hem stresinizi yönetmenin hem de kalp sağlığınızı korumanın lezzetli yolu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.11.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:22
Kakao hem stresinizi hem de damarlarınızı temizliyor! Yağlı yiyeceklerin ardından bir bardak içmek yeterli...

Flavanoller açısından zengin kakao içeceğinin, yüksek yağlı bir öğün sonrasında bile vücudun damar sağlığını stresin olumsuz etkilerinden koruyabileceğini ortaya koydu. Bu buluş beslenme alışkanlıklarının stres altındaki kardiyovasküler sağlık üzerinde ne denli önemli bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kakao hem stresinizi hem de damarlarınızı temizliyor! Yağlı yiyeceklerin ardından bir bardak içmek yeterli...

Stres ve Beslenme: Kardiyovasküler Sağlık Üzerindeki Etkiler

Birmingham Üniversitesi'nden yapılan bir önceki araştırma, stresli dönemlerde tüketilen yüksek yağlı yiyeceklerin damar fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini ve beynin oksijen alımını engelleyebileceğini gösterdi. Öte yandan, flavanoller gibi doğal bileşiklerin, özellikle kakao ve yeşil çayda bulunan flavanoller, stresli dönemlerde damar sağlığını koruma konusunda önemli bir rol oynuyor.

Kakao hem stresinizi hem de damarlarınızı temizliyor! Yağlı yiyeceklerin ardından bir bardak içmek yeterli...

Yeni bir çalışmada, aynı araştırma ekibi yüksek flavanollü kakao içeceği ile yağlı bir öğün yemenin yağlı yiyeceklerin damar fonksiyonu üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini keşfetti. 18 Kasım'da yayımlanan Food and Function dergisindeki bulgular, sağlıklı bir kardiyovasküler sistemin korunmasına dair yeni bir yaklaşım sunuyor.

Kakao hem stresinizi hem de damarlarınızı temizliyor! Yağlı yiyeceklerin ardından bir bardak içmek yeterli...

Flavanoller: Sağlık İçin Güçlü Bir Bileşik

Flavanoller meyve, sebze, çay ve kuruyemişler gibi gıda maddelerinde bulunan ve özellikle kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan bileşiklerdir. Kakao, yüksek flavanoller içeriğiyle damar sağlığını desteklemede etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Araştırmanın başyazarı Dr. Catarina Rendeiro, stresli dönemlerde insanların sıklıkla yüksek yağlı yiyecekleri tercih ettiğini ve bu yiyeceklerin damar iyileşmesini engellediğini vurguluyor. Bu çalışmada ise, flavanoller açısından zengin bir gıda maddesinin stresin olumsuz etkilerini hafifletip hafifletmeyeceği test edilmiş.

Kakao hem stresinizi hem de damarlarınızı temizliyor! Yağlı yiyeceklerin ardından bir bardak içmek yeterli...

Araştırma: Kakao ve Yağlı Yiyeceklerin Etkileşimi

Araştırmada, sağlıklı genç yetişkinlere yağlı bir kahvaltı verildi ve bu öğünle birlikte ya yüksek flavanollü ya da düşük flavanollü kakao içecekleri sunuldu. Katılımcılar, dinlenme süresi ve ardından hızlanan bir matematik testi sırasında, kol kan akışı, kardiyovasküler aktivite ve beyin oksijenasyonu gibi parametreler ölçüldü. Sonuçlar, düşük flavanollü içecek ile tüketilen yağlı yiyeceklerin damar fonksiyonunu %1,29 oranında azalttığını gösterdi. Ancak, yüksek flavanollü kakao içecekleri, bu olumsuz etkiyi önlemekte başarılı oldu.

Kakao hem stresinizi hem de damarlarınızı temizliyor! Yağlı yiyeceklerin ardından bir bardak içmek yeterli...

Daha Sağlıklı Seçimler İçin Yönlendirmeler

Bu araştırmanın bulguları, stresli dönemlerde daha sağlıklı beslenme seçimleri yapmanın önemini ortaya koyuyor. Yüksek flavanoller içeren gıdaların tüketilmesi, stres ve yağlı yiyeceklerin damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmada yardımcı olabilir. Dr. Rendeiro, bu tür gıda maddelerinin tüketilmesinin damar sağlığını korumaya yönelik stratejilerden biri olabileceğini belirtiyor.

Kakao hem stresinizi hem de damarlarınızı temizliyor! Yağlı yiyeceklerin ardından bir bardak içmek yeterli...

Flavanoller Nerelerde Bulunur?

Flavanol alımını artırmanın basit yolları bulunuyor. Kakao, flavanoller açısından zengin bir kaynak olsa da yeşil çay, siyah çay ve meyveler de bu bileşiği içeren diğer seçeneklerdir. Yakın zamanda yayımlanan kılavuzlar, günde 400-600 mg flavanol alımını öneriyor. Bu miktar örneğin iki fincan yeşil veya siyah çay içerek ya da meyve ve kaliteli kakao ile sağlanabilir.