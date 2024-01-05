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Güzellik ürünlerini çöpe atın! Cildiniz mermer gibi olacak

Sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki önerileriyle dikkatleri çeken Canan Karatay, bu kez muhteşem bir cilde sahip olmanın sırlarını açıkladı. Tamamen doğal olan bu ürünle cildin mermer gibi olacağını belirten Karatay, aynı zamanda, cildi yumuşak ve pürüzsüz hale getirme özelliğinin cilt kuruluğunu engelleyeceğini belirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.01.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 13:57
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Güzellik ürünlerini çöpe atın! Cildiniz mermer gibi olacak

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki önerileriyle adından sıkça söz ettiriyor.

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Güzellik ürünlerini çöpe atın! Cildiniz mermer gibi olacak

Son açıklamasında, cilt güzelliği konusunda dikkat çekici bir tavsiyede bulundu: mermer gibi pürüzsüz, ışıl ışıl ve lekesiz bir cildin sırrının bir sabunda yattığını belirtti.

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Güzellik ürünlerini çöpe atın! Cildiniz mermer gibi olacak

Canan Karatay'a göre, mucizevi etkilere sahip olan bu sabun, cildin doğal güzelliğini korumada ve sağlamada büyük faydalar sunuyor.

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Güzellik ürünlerini çöpe atın! Cildiniz mermer gibi olacak

Hem cilt sağlığı hem de estetik açıdan önemli olan bu sabunun mucizevi özelliklerini vurgulayan Canan Karatay, neredeyse her evde bulunabilecek bir ürün olduğunu belirtti. Düzenli kullanımda etkisini siz de göreceksiniz.

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Güzellik ürünlerini çöpe atın! Cildiniz mermer gibi olacak

DÜZENLİ KULLANINCA CİLDİ MERMER GİBİ YAPIYOR

Canan Karatay'a göre, zeytinyağlı sabun doğal yapısıyla cildi derinlemesine temizlerken, cildin doğal yağ dengesini koruyarak nemlendirme özelliği taşıyor.