05 Ocak 2024, Cuma
Güzellik ürünlerini çöpe atın! Cildiniz mermer gibi olacak
Sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki önerileriyle dikkatleri çeken Canan Karatay, bu kez muhteşem bir cilde sahip olmanın sırlarını açıkladı. Tamamen doğal olan bu ürünle cildin mermer gibi olacağını belirten Karatay, aynı zamanda, cildi yumuşak ve pürüzsüz hale getirme özelliğinin cilt kuruluğunu engelleyeceğini belirtti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 13:57
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