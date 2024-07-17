Günde 1 porsiyon tüketin, bakterilerden arının! Kızılcık meyvesi...

Tüm meyvelerin sağlığımıza çeşitli yararları bulunur. Kızılcık ise tam bir şifa deposudur. Ö zellikle C vitamini ve antioksidan açısından oldukça zengin olan kızılcık meyvesi, doğru tüketildiğinde vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 17.07.2024 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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